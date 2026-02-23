ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の、驚きのオフショットが公開された。

三浦は２３日に自身のインスタグラムを更新し、現地の五輪のモニュメントの前で撮影したプライベート写真をアップした。「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」と説明。五輪マークの中央の黒い輪の上に、開脚した三浦が乗っているように見える。しかし下には木原がおり、木原が“投げた”瞬間の写真だというのだ。

“衝撃ショット”にファンはびっくり。「すっげー」「どうなってんの」「ヤバーーー。こんなに高いんや」「まさに神技」「えー」「これは凄（すご）い。りくちゃんの開脚凄い」「凄い！狙ったの？バッチリな画角」「やってることがエグすぎて可愛いい」「まるで合成写真のようなピッタリした高さ」「高さがハンパない！お二人ともすごい！！ナイスショット」と思わず二度見。

また「投げられ上手に投げ上手！」「２人の身体能力の高さに驚きです」「木原選手は元よりりくちゃんの身体能力の高さが凄過ぎる〜」「こんなに飛ばせるの凄すぎるよ！龍一くん」「信頼関係を表すベストショット！」「こんなこと、お二人にしかできません」と感心していた。