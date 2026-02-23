もう“水やり”に悩まない！観葉植物ビギナーが100円ショップで最初に買うべき道具は「珪藻土マット」と「液体肥料」だけ【いざ、100均ガーデニング】

観葉植物を育ててみたいけれど、広い庭も知識もないし費用もかかりそう…。



そんな風に尻込んでいるビギナーは100円ショップをのぞいてみては？



最近ではさまざまな植物や便利な道具が充実。リビングやベランダのスペース、必要な予算はほんの少しでOK！



数々のメディアに出演する熱帯植物栽培家・杉山拓巳さんに、100円ショップを活用して豊かなガーデニングライフを送るノウハウを伝授してもらう。

初心者は二つの道具だけそろえればOK

ここ最近、100円ショップの園芸用品コーナーが大人気。

年々需要が増えているのか、今では観葉植物の苗はもちろん、植え替え用の鉢や用土、肥料などガーデニングに必要な道具が一通りそろっています。

100円ショップでそろう道具だけでも観葉植物を育てることは十分に可能です。

しかし、安くて便利な道具がたくさんあるからこそ、初心者はついあれもこれも買ってしまいがち…。

ですが、最初からすべての道具をそろえる必要はありません。

実は、二つの道具があれば観葉植物デビューできてしまうのです！

水やりに役立つ「珪藻土マット」

まず、一つ目が「珪藻土マット」。これは日用品コーナーに置いてあるバスマットや、食器類を乾かしたりする水切りマットなどでOKです。

サイズによっても異なりますが、100円ショップでは大体300円〜1000円くらいで購入できるはず。

珪藻土マットが活躍するのは“水やり”をする際です。

100円ショップで売られている苗の用土は、有機質主体の用土なので水持ちがいいため乾きにくく、普通に水やりしただけでは長時間用土が湿ったままになってしまいます。これは根の成長にとってよくありません。最悪の場合、根が酸欠して根腐れすることもあります。

そこで、水やりをした後、鉢の下に珪藻土マットを敷いて30分くらい放置しておいてください。マットが余分な水を吸ってくれて、用土をちょうど良い水加減にしてくれるでしょう。もし乾きが悪いようであれば珪藻土マットの上に一日置けば、良い水加減にしてくれます。

一度にどれくらいの量の水をあげればいいかまだ判断が難しい初心者にとって、珪藻土マットは頼もしい味方になってくれるはずです。

また、普段水やりをしていない時は珪藻土マットではなく「受け皿」の上に置いておくのが基本。こちらはわざわざ購入しなくても、家庭で使っているどんなお皿でも代用できます。一般的な2号鉢（直径約6cm）の株なら、直径15cmくらいのお皿を鉢の下に敷いておくといいでしょう。

「液体肥料」は週一が目安

二つ目に用意してほしいのが、観葉植物を育てるうえで欠かせない栄養の「肥料」です。

100円ショップには固形や液体などさまざまなタイプの肥料がそろっています。

100円ショップで多く販売されている2号鉢（直径約6cm）に入った“赤ちゃん”苗を育てる場合は、固形肥料に比べて栄養分の濃度を調整できる液体肥料を選んでください。

製品のパッケージには希釈率が記載されているので、スポイトやはかりなどを使って正確に量って希釈することが重要になります。

お勧めは、水で規定倍率の3〜5倍薄めるくらいの濃度。週に一度、水やりの代わりに土を洗い流すようなイメージでたっぷりあげるといいでしょう。

液体肥料は薄い分には問題ないのですが、濃いと浸透圧の影響で、まるでキュウリに塩を振ったときのように水分が抜け、それが原因でやがて根は枯れてしまいます。

面倒でも必ず正確に量って薄めてあげるのがポイントです。

植物の種類によっても例外はありますが、肥料をあげるのは春先の3月中旬ごろから、真夏を除いた11月くらいまでの“生育期”のみ。基本的に冬にはあげる必要はありません。

3号鉢に植え替えたら固形肥料

ちなみに、固形肥料が必要になるのは苗を2号鉢から3号鉢（直径約9cm）へと植え替えてから。育ち盛りの子どもと一緒で、この頃になると植物もより多くの栄養を必要とします。

植え替えのタイミングは見た目で簡単に判断できます。育ちざかりの子どもが明らかに小さなTシャツをピチピチ状態で着ているように、2号鉢では窮屈に見えたら植え替えてあげてください。適期は真夏を避けた、春から秋です。

初心者が苗と一緒に買わなくてはならないのは、「珪藻土マット」と「肥料」の二つ。100円ショップを利用すれば1000円ちょっとの金額で手軽に観葉植物デビューできます。

必要な道具は大きくなってから随時そろえていけば大丈夫。観葉植物を買うか迷っている人は、難しく考えずに思い切ってデビューしてはいかがでしょうか。

杉山拓巳（すぎやま・たくみ）

1978年生まれ。地元愛知県でビカクシダやアンスリウム、ブロメリアなど数多くの植物の生産・育種に取り組む熱帯植物栽培家。NHK「趣味の園芸」をはじめ、幅広いメディアで熱帯植物や観葉植物の愛好家にアドバイスを送っている。