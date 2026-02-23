“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、4年前と同じ2ショット公開が話題「信頼関係を表すベストショット！」「今回のすごすぎる」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）の2ショットが23日、三浦のインスタグラムに投稿され、話題となっている。
【写真】五輪に乗ってる!? りくりゅう、4年前と同じ2ショットも今年は奇跡の一枚に
三浦は、「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます!!」とつづり、ミラノオリンピックで撮影した写真を公開。背景にある大きな五輪マークのモニュメントの輪の上に、両足を開脚した状態で乗っているような一枚となっている。
また2枚目には、2022年の北京オリンピックで撮影された、同様のシチュエーションで五輪を背景に三浦が投げられている写真も投稿した。
投稿から約2時間（午前10時30分現在）で5万以上のいいねが寄せられ話題となっており、この投稿を見た人からは「めちゃくちゃ高い！」「この写真待ってましたー！」「信頼関係を表すベストショット！」「素晴らしい最高の写真ですね」「こんなこと、お二人にしかできません」「2人の表情が4年前と変わらないのがいい」「今回のすごすぎる」などの反響が寄せられていた。
