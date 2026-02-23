100円ショップの観葉植物はなぜ安い？初心者でも育てやすい種類は「スパティフィラム」か「フィカス」【いざ、100均ガーデニング】

観葉植物を育ててみたいけれど、広い庭も知識もないし費用もかかりそう…。



そんな風に尻込んでいるビギナーは100円ショップをのぞいてみては？



最近ではさまざまな植物や便利な道具が充実。リビングやベランダのスペース、必要な予算はほんの少しでOK！



数々のメディアに出演する熱帯植物栽培家・杉山拓巳さんに、100円ショップを活用して豊かなガーデニングライフを送るノウハウを伝授してもらう。

安くても品質は問題なし

100円ショップで売られている観葉植物は安さの印象から元気がなかったり、茎や葉が細長く“間延び”した状態になっていたりと、何かしら問題があると思っている人も多いのではないでしょうか。

ですが、心配は要りません。園芸専門店と100円ショップの主な違いは“苗の大きさ”です。

専門店では苗をある程度大きく育てた状態で販売していることが多いのですが、100円ショップではまだ小さな段階で販売している場合がほとんど。手のひらに乗るほどの小さな苗も珍しくありません。

安さの理由は、まさにそこにあります。

「大きく育ててから販売する」という“時間”と“人”のコストを抑えているだけでなく、一度に大量の植物を運ぶことで“流通”コストも削減しているからこそ、100円ショップは一苗わずか数百円という価格を実現できているのです。

つまり、安さと品質の良し悪しはまったく関係がありません。

むしろ、ビギナーには積極的に100円ショップで観葉植物を購入してほしいと思っています。ある程度育ったものの方が育てやすいかもしれませんが、小さくても手間をかければ生育には問題ありません。

小さい頃から育てられるということは、いわば植物がまだ“赤ちゃん”のときから育てられるということ。愛着が湧かないはずがありません。

一度“赤ちゃん”から“大人”へと育てる体験をすれば、きっと観葉植物にハマるはずです。

お勧めは「スパティフィラム」

では、初心者はどの植物を選べばいいのでしょうか。

最近では100円ショップでもいろいろな種類の観葉植物が販売されています。とくに春先の3月から5月ころにかけては種類も増えてきて、どの植物にするか迷う人も多いでしょう。

もちろん見た目で決めてもまったく問題ありません。しかし、もし“育てやすさ”を重視するなら個人的には断然「スパティフィラム」がお勧めです。

南米を中心に約70種が分布するサトイモ科の植物で、根がとても丈夫。生育速度の早さも魅力です。

また、耐陰性が強く日陰でもよく育ってくれるのも特徴。光の管理が難しい初心者には最適なのです。

さらに、一番の推しポイントは一年に一度、花が咲くこと。正確には “仏炎苞（ぶつえんほう）”という葉が変形したものなのですが、総称して“花”と呼ばれています。

スパティフィラムの仏炎苞は、まるで本物の花のように白くて美しい！一年に一度咲く花は、大切に育てたご褒美のように感じています。

春前の2月〜3月ごろから小さな苗を育て始めた場合、上手に育てれば翌年の2月〜3月、遅くても5月〜6月ごろに仏炎苞が開く＝花が咲くはずです。ご褒美を楽しみに、ぜひ頑張って育ててください。

「フィカス」も育てやすい

もう一つ初心者にお勧めしたいのが「フィカス」。「ゴムノキ」の名前でも有名なクワ科の植物で、13世紀までは実際にゴムを採っていました。

お店によっては「ガジュマル」など、具体的な種類の名前で売っているところもあります。「フィカス」に分類される植物を育てたい場合はネットで検索するかお店の人に聞いてみてください。

特徴はスパティフィラムと同じくらい強い生命力。初心者でも枯らさずに大きく育てやすいです。自生地ではなんと樹高30mになる種もあります。

ただ、日本の家屋で育てる場合はそんなに大きくなることはありませんし、サイズは枝などを切る“剪定”という作業によって調整できるので心配要りません。

また、フィカスは光を好む植物なので日光が当たる部屋で育てるにこしたことはありませんが、成長が遅いだけでゆっくりと育ってくれるので、本が読める程度の光があれば心配する必要はありません。

初心者でも育てやすい「スパティフィラム」と「フィカス」。

見た目などの好みでどちらかを育ててみてはいかがでしょう。

買う際は「葉の数」に注目

ちなみに、100円ショップでまだ小さな赤ちゃん苗を買う場合、より元気に育ちやすい苗を選びたいなら「葉の数」に注目してください。

葉は、いうなればエネルギーの貯蔵庫。葉が多い苗は単純にエネルギー量も豊富！

元気いっぱいに育ちやすいので、気に入った種類の植物を見つけたら、ぜひ葉の多い苗を選んでください。

元気な苗が欲しいなら入荷日に

最後にもうひとつ、より元気な苗に出会うためのちょっとしたコツをお伝えします。

それは、最寄りの100円ショップの入荷日を調べること。

苗は入荷日が最も鮮度が高くて元気。しっかり管理されているとはいえ、鮮度はだんだん失われていきます。

もちろん入荷してから日数が経っている苗でも管理次第で育ってくれますが、初心者はできるだけ入荷して間もない苗を購入した方が安心です。

観葉植物を扱っている最寄りの100円ショップに聞けば入荷日を大体教えてもらえます。もしわからなくてもこまめに通えば入荷するタイミングがなんとなくつかめてくるはず。

好みの種類を決めたら、ぜひ入荷日を狙って購入してみてください。

杉山拓巳（すぎやま・たくみ）

1978年生まれ。地元愛知県でビカクシダやアンスリウム、ブロメリアなど数多くの植物の生産・育種に取り組む熱帯植物栽培家。NHK「趣味の園芸」をはじめ、幅広いメディアで熱帯植物や観葉植物の愛好家にアドバイスを送っている。

取材・文＝秦 大輔