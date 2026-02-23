ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。

キャラメル・ママ、ティン・パン・アレーなどで活動した、日本を代表するドラマー林立夫（74）が23日、Xで「R.I..P 真矢」と追悼のメッセージを送った。その上で。00年10月27日に東京国際フォーラム ホールAで開催された、国内屈指のドラマーが集ったイベント「Groove Dynasty 2000」で演奏した「Horridula」のライブ映像を流した。同イベントのメインメンバーは林、真矢さん、21年に亡くなった村上“ポンタ”秀一さん、村石雅行（61）沼澤尚（65）と、それぞれ個性の違うドラマーが終結。演奏後、熱い抱擁を交わす姿も映像には収録されていた。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。