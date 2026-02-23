LUNA SEAドラマー真矢さん、死去 ステージ4の大腸がん・脳腫瘍で闘病していた「56年の人生に幕を下ろしました」【メンバーコメント全文】
【モデルプレス＝2026/02/23】ロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。2月23日、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。
公式サイトでは、RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jの連名で「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と報告。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました」と真矢さんの闘病生活を振り返った。
続けて「その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と真矢さんへの想いをつづり、支えてくれたファンにも感謝。なお、葬儀については近親者のみで行われ、ファンとのお別れの場も設けるという。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。LUNA SEAのドラマーとして活動開始。1992年5月21日、LUNA SEAメジャーデビュー。2000年12月27日、東京ドーム公演をもってLUNA SEAが終幕し、2010年に本格的に活動を再開。LUNA SEAの活動のほか、サポートドラマーや飲食店のプロデュースも行うなど、様々なジャンルで活躍していた。2000年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚し、同年に第1子、2002年に第2子、2004年に第3子が誕生した。（modelpress編集部）
皆様へ
LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。
2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。
懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。
生前、真矢は「また必ず5人でステージに戻る」と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。
その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。
彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません。
これまで真矢を温かく支えてくださったファンの皆様には、心より深く感謝申し上げます。
なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行わせていただきました。
後日、ファンの皆様と共にお別れができる場を改めて設けさせていただく予定です。
詳細は決定次第、ご案内いたします。
今はただ、真矢の魂が安らかであることを、メンバー一同と共に祈っていただけたら幸甚です。
2026年2月23日
RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J／LUNA SEA
