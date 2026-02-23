Snow Man佐久間大介、渋谷降臨 自身の広告との私服ショットに反響「パニックにならなくてよかった」「サングラス爆イケ」
【モデルプレス＝2026/02/23】Snow Manの佐久間大介が2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。渋谷でのプライベートショットを公開した。
【写真】スノメンバー「オーラがレベチ」私服姿で渋谷降臨
佐久間は「渋谷の＃龍角散ダイレクト の広告見てきた！！」とコメント。サングラスにニット帽姿で、自身の大きな広告を指差すショットを公開し、「デッカ！！渋谷にこんなにデカい＃佐久間大介 あるのやばいな！！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ご本人降臨すごい」「渋谷がパニックにならなくて良かった」「私服姿かっこよすぎる」「サングラス爆イケ」「オーラがレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
渋谷の #龍角散ダイレクト の広告見てきた！！— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) February 22, 2026
デッカ！！渋谷にこんなにデカい #佐久間大介 あるのやばいな！！
長い期間ありがとうございます (^^) pic.twitter.com/vv3RnhqmSY
