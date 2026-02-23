“伝説のグループ”I.O.Iが10年ぶり再結成!! 11人ではなく9名で!!【公式発表】

ガールズグループI.O.Iがデビュー10周年を迎え、カムバックする。

2月23日、スウィングエンターテインメントは「I.O.Iが来る5月にカムバックすることが確定した。現在、新アルバムを準備中である」と明らかにした。スウィングエンターテインメントは今回の10周年プロジェクトを通じてI.O.Iのマネジメントを専担し、カムバック活動を総括する。

2017年以降、約9年ぶりに実現した今回の活動は、I.O.Iのデビュー10周年を記念する再結成であり、ファンにとってより一層特別な意味を持つ。

メンバーはこれまで、複数のインタビューや公式の場で再結成への意志を継続的に表明してきており、長い議論の末、再び一堂に会することとなった。

ただし、カン・ミナ、チュ・ギョルギョンは予定されたスケジュールによるやむを得ない事情で今回の活動に参加できず、I.O.Iは9人体制でカムバックする。

それぞれの分野でソロアーティスト、俳優、バラエティタレントなどとして活発なキャリアを築いてきたメンバーが、結成10年にして再び一つのチームとして集まるだけに、I.O.Iとして披露される新しい音楽とアップグレードされたステージに、グローバルファンの視線が集まっている。メンバー各自が積み重ねてきた経験と個性が、チーム活動にどのようなシナジーを生み出すのかにも関心が集まる。

I.O.Iは2016年、Mnet『PRODUCE 101』を通じて国民投票により結成されたプロジェクトグループで、同年5月にデビューした。デビュー曲『Dream Girls』を皮切りに、『Whatta Man』『ノムノムノム』『ソナギ』など多数のヒット曲を相次いで発表し、音楽番組1位や主要音源チャートの最上位圏を席巻、短期間で歌謡界を代表するガールズグループとしての地位を確立した。

これらの成果を基に、I.O.Iは『Mnet Asian Music Awards』『ゴールデンディスク・アワード』『ソウル歌謡大賞』など主要授賞式で新人賞を受賞し、独歩的な存在感を証明した。音楽活動のみならず、さまざまなバラエティ番組でも活躍し、「国民的ガールズグループ」としての地位を固め、2017年1月のコンサートを最後に公式活動を終了した。

I.O.Iは今回のアルバム発売とともに、ソウル公演を皮切りにアジアツアーまで開催し、グローバルファンと直接会う予定だ。9年を待ち続けてきたファンの渇きを癒やす歴代級規模の公演を予告しており、10周年活動の華やかな頂点を打つことが期待されている。

なお、I.O.Iの10周年カムバックに関する詳細な日程およびアルバム情報は、今後順次公開される予定だ。