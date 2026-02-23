【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ 車の運転やきらびやかな贈り物がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった 1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、日常の移動で耳にする言葉や人間関係にまつわる言葉をセレクトしました。 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。 答えにたどり着いた瞬間の、視界がパッと明るくなるような爽快感を楽しみましょう。
□□つ
ちょ□□い
ほ□□き
ど□□い
ヒント：ダイヤモンドやルビーなど、高価で美しい貴重な石の総称は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うせ」を入れると、次のようになります。
うせつ（右折）
ちょうせい（調整）
ほうせき（宝石）
どうせい（同棲）
交通ルールの基本である「右折（うせつ）」や、スケジュールなどを整える「調整（ちょうせい）」の中に、輝かしい「宝石（ほうせき）」や、親密な関係を表す「同棲（どうせい）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
