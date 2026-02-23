LUNA SEAのドラマー真矢さんが2026年2月17日18時16分に死去したことが、2月23日に公式サイトで発表されました。56歳でした。



【写真を見る】【訃報】LUNA SEA・真矢さん 死去 56歳 2020年から、がん闘病 「5人でステージに」 約束を胸に…メンバー4人が悲痛のコメント発表 【全文】





真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、昨年には脳腫瘍も見つかりました。これまで7回の手術や治療を継続して受けながら、懸命なリハビリを続けていました。3月のライブでドラムを叩くことを目標にしていた中での急変で、あまりにも早い旅立ちとなりました。

生前、真矢さんは「また必ず5人でステージに戻る」と語り、誰よりも強く再起を信じて病魔に立ち向かっていました。その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、メンバーやスタッフ全員の希望の光だったとメンバーは振り返っています。







RYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jのメンバー4人は連名で発表したコメントの中で、「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と述べ、真矢さんへの想いを表現しました。

葬儀については、ご遺族の意向により近親者のみで執り行われました。後日、ファンと共にお別れができる場を改めて設ける予定で、詳細は決定次第案内されるとのことです。







メンバーは「これまで真矢を温かく支えてくださったファンの皆様には、心より深く感謝申し上げます」として、ファンへの感謝の気持ちを示し、「今はただ、真矢の魂が安らかであることを、メンバー一同と共に祈っていただけたら幸甚です」と呼びかけています。



【 LUNA SEA 公式サイトより引用 】

LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。

2020年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、７回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。

懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。

生前、真矢は「また必ず５人でステージに戻る」と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。

その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。

彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません。

これまで真矢を温かく支えてくださったファンの皆様には、心より深く感謝申し上げます。

なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行わせていただきました。

後日、ファンの皆様と共にお別れができる場を改めて設けさせていただく予定です。

詳細は決定次第、ご案内いたします。

今はただ、真矢の魂が安らかであることを、メンバー一同と共に祈っていただけたら幸甚です。

2026年2月23日

RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J／LUNA SEA





【担当：芸能情報ステーション】