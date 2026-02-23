Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が配信開始 佐久間大介主演映画『スペシャルズ』主題歌
9人組グループ・Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、きょう23日に配信リリースされた。3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、ポジティブなメッセージを込めたダンスチューンに仕上がっている。
【動画】「オドロウゼ！」Music Video プレミア公開
本作は、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って前へ進もうと背中を押す1曲。アップダウンの激しい毎日も、仲間とともに過ごせば楽しい時間へと変わっていく――そんな温かな思いを込めた、9人だからこそ表現できる底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
配信に先駆け、公式Xと公式インスタグラムでは2月19日からカウントダウン形式でTeaser映像を毎日公開。「マッテタゼ！」「イントロだけなのに絶対楽しいやつじゃん!!!!!!!!!」「どんどん期待感が煽られてます！」など、ファンの期待の声が相次ぎ、SNS上でも大きな盛り上がりを見せていた。
ミュージックビデオは同日午後9時からSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。
