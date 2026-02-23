天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられました。皇居・宮殿で行われた天皇誕生日の一般参賀のもようをお伝えします。

皇居・宮殿の前にある東庭からの映像です。まもなく宮殿のベランダに天皇皇后両陛下と皇族方が姿を見せられます。

宮内庁によりますと、23日午前9時半の開門時にはおよそ1万5000人の人々が並んだということです。

宮殿のベランダの前に集まった人々が両陛下と皇族方のお出ましを待っています。

今、天皇皇后両陛下が姿を見せられました。

続いて秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、長男・悠仁さまが姿を見せられました。

去年成年式を終えた悠仁さまは、今年の1月2日、新年一般参賀に初めて出席されましたが、天皇誕生日の一般参賀への出席は初めてとなります。

天皇陛下がお言葉を述べられます。

＊＊＊＊＊

誕生日にこのように来ていただき皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。

この冬も多くの地域で大雪や厳しい寒さに見舞われました。雪の事故などで被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えいたします。

日ごとに春に向かっているのを感じます。

皆さん一人ひとりにとって穏やかな春となるよう願っております。

皆さんの健康と幸せを祈ります。

＊＊＊＊＊

天皇皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さまが宮殿のベランダに並んで、にこやかに手を振り応えられています。

このあとのお出ましは午前11時ごろ、午前11時40分ごろのあわせて3回となります。

さらに午後からは皇居内で祝賀の記帳が行われます。希望する人は、午後0時半から午後3時半までの間、坂下門から入り記帳することができます。

この1回目のお出ましの後、天皇陛下が、皇族方から祝賀を受けられる「祝賀の儀」が行われます。

また3回目のお出ましの後には、天皇陛下が高市首相や衆参両院の議長、最高裁判所長官から祝賀を受けられる「祝賀の儀」が行われ、その後、「宴会の儀」が行われます。