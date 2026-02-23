「物事のつながり」を説くのが説法。お釈迦様によるサールナートでの最初の説法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経】

無知や迷いはなく、それらの消滅もない

無無明 亦無無明尽（むむみょう やくむむみょうじん）

先に、「仏教でいう『法』は、お釈迦様の成道によって明らかにされた『物事のつながり』という意味でも使われる。それを説くのが説法」だと述べました。お釈迦様は、ブッダガヤーの菩提樹の下で悟りを開かれたあと、サールナート（先に紹介した仏伝レリーフのあるところ）ではじめての説法をされました。この出来事を「初転法輪（しょうてんぽうりん）」といいます。

般若心経のこの部分は、初転法輪の内容と深く関わります。

人間の苦は無知や迷いから始まる

人はなぜ苦しむのか。お釈迦様はその原因を追究し、苦が生まれる因果系列をつきとめます。それを十二縁起（十二支縁起、十二因縁）といいます。

十二縁起は、苦が生じる12の過程を描いたもので、出発点は「無明（むみょう）」です。無明は明知（めいち＝知がある）の対義語で、「無知なこと」や「迷い・煩悩があること」をいいます。

無明から、連鎖反応のようにいろいろなものが生まれることが、人の苦の根源だと、お釈迦様は見極めました（十二縁起の内容は次項参照）。無明がなくなれば、次々に苦の原因がなくなります。

十二縁起の各要素がなくなることを「滅尽（めつじん）」といい、無明がなくなることを「無明尽」といいます。

ところが、この大事な説法で触れた「無明」も、「無明尽」も、般若心経では「ない」といいます。原典では、無明の対義である明知も、それがなくなることも「ない」と述べています。十二縁起に関わる般若心経の記述は、さらに続きます。

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。