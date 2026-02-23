【神道】死は「終わり」ではなかった？亡くなった人が姿を変えてこの世にとどまり続ける驚きの理由【図解 死の話】

死者もこの世にとどまる 神道の死生観

死を恐れず“祓って生きる”という思想

日本で古くから信仰されてきた神道では、死は“穢れ”をもたらす出来事と考えられてきました。ただし、この穢れは汚れや罪を意味するだけではなく、生命力である“気”が弱まった「気枯れ」という状態をも指します。

人が亡くなる場面に触れると、強い気の変動によって心身の調和が乱れるとされ、遺族や葬送にかかわった者は祓いの儀式によってその乱れを正す必要があると考えられていました。古代には、死の穢れに触れた者は一定期間日常生活を慎む「忌み」の期間を置き、そののち「潔斎」を経て社会へ戻る習わしがありました。これは死の穢れを避けるためだけではなく、死の穢れに触れて沈んだ“気”を清め、日常の世界へ安全に復帰するための行いでもありました。

また、神道には死者がこの世から完全に離れてしまうという考え方はありません。亡くなった人は祖霊となって家や土地を守り、寄り添う存在になるとされ、やがて“氏神”や“守り神”へ昇華されるという信仰も広く伝わってきました。死者は別世界へ行ってしまうのではなく、姿を変えてこの世にとどまり続ける――この死生観こそ神道の大きな特色といえます。

死とは終わりではなく、異なる存在となって子孫を見守る状態に移る。それが、神道が伝える死の哲学です。

神道の「穢れ」とは？

穢れ 死、出産、月経など、血や痛みを伴う特異な状態や、目に見えない悪疫、災害によって気が沈む 祓（はらい） 儀式によって心身を清める

禊（みそぎ） 水や塩で心身を清める 再生 穢れが祓われ、本来の正常な状態へ戻る

神道でいう「穢れ」とは、汚れや罪というだけではなく、一時的に気が枯れた状態。祓や禊によって身を清めると、本来の状態に戻ると考えられた。

死者は守り神としてこの世にとどまる

死者が祀られる存在へと変化

神道では、死者は守り神となり、この世にとどまる。死は決して別れではなく、新たな存在へと変化していく過程であるとされる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：島田裕巳