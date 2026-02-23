なぜグリエルはDeNAを去ったのか？突然の契約解除から亡命、大型契約までの真相

助っ人外国人列伝/キューバ編

今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。

スーパースターの片鱗を見せた！ユリエスキ・グリエル

打撃と守備が最上級の5ツールプレイヤー!

NPB通算成績(1年:2014)

62試合 打率.305 11本塁打 30打点

2014年にキューバ政府が国外移籍を解禁したことでこのシーズンからキューバの助っ人が増加し、国内リーグで多くのタイトルを獲得したユリエスキ・グリエルがDeNAに入団。

シーズン途中での入団のため62試合の出場にとどまったが、強力な打撃と内野での高い守備力を披露。打率.305、 11本塁打の成績でチームに貢献した。翌年は弟のルルデス・ ジュニアもDeNA入りが決定し、翌シーズンは兄弟での活躍が期待された。

しかし、ケガの治療で兄弟揃って来日が延期となり、診断書を含めてキューバ政府から返答がないことから契約解除に……。こうして日本を去ったグリエルはその後亡命。アストロズと大型契約を結び、2017年にはワールドシリーズを制覇、2019年も31本塁打を放ち、一流メジャーリーガーの仲間入りを果たした。