『豊臣兄弟！』不穏な展開にネット騒然 “悲しい考察”も過熱
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第7回「決死の築城作戦」が2月22日に放送された。白石聖演じる直が熱病に倒れる急展開に、SNS上では安堵と不安が交錯。さらに白石の「あさイチ」プレミアムトーク出演決定が波紋を広げている。
【写真】遂に解禁！ 予告に登場した”大物”キャスト
本作は2024年放送の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長（小一郎）の視点から、豊臣兄弟の絆と奇跡の天下統一を描くエンターテインメントだ。小一郎を仲野、兄・藤吉郎を池松壮亮、寧々を浜辺美波、織田信長を小栗旬が演じる。
第7回では、藤吉郎が寧々と夫婦となる一方、祝言の日に直が中村へ帰ると言い出し、小一郎は戸惑いを隠せない。さらに信長の美濃攻めに呼応し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を申し出る。小一郎は秘策を思いつくが、実現には川並衆の協力が不可欠。蜂須賀正勝（高橋努）や前野長康（渋谷謙人）を巻き込み、物語は大きく動いた。
しかしその裏で、直が熱病に倒れる。小一郎は直の異変に気づけなかった自らを悔い、貯めた銭をはたいて祈願。「わしは死なん！必ず生きて直のところに生きて帰ってくる。約束する！だから、どこにも行かんといてくれ。ここにおってくれ。お主が、わしの帰る場所なんじゃ」と涙ながらに訴えた。直も本心を明かし、2人は強く抱き合う。
雨が降りしきる中で直は意識を取り戻し、SNSでは「直ちゃんよかった」「祈りが通じた」と安堵の声が広がった。一方で、直はドラマオリジナルのキャラクターで今後の展開が読めないことから、「死亡フラグでは」「幸せになってほしいけど不安」との声も少なくない。
さらに白石が2月27日放送の「あさイチ」（前8：15）プレミアムトークに出演予定であることが判明。同枠は朝ドラや大河ドラマで“退場が近い出演者が登場する”との見方があることから、「白石聖さん、あさイチの退場フラグ立ってるのか」「ほっとさせといてどんでん返しはやめてほしい」「直は正室ではないから心配」といった憶測も飛び交っている。乱世の中で揺れる小一郎と直の関係。強い絆を確かめ合った2人の行く末に、引き続き注目が集まる。
