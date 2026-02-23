値千金のドイツ移籍後初ゴール! 藤田譲瑠チマが残留争い直接対決でヒーローに
[2.22 ブンデスリーガ第23節 ザンクト・パウリ 2-1 ブレーメン]
ザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマが22日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節ブレーメン戦(○2-1)で加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた。
スタメン出場した藤田は1-1で迎えた後半25分、ペナルティエリア右でDFマノリス・サリアカスのパスを受け、トラップから右足でシュート。ゴール左に決め、昨年夏のシントトロイデン(ベルギー)からの移籍後初得点をマークした。
藤田は後半42分に途中交代。DF安藤智哉は90分間プレーし、2-1の逃げ切りに貢献した。ベンチスタートのFW原大智は出番なし。ブレーメンではGK長田澪が先発フル出場した一方、ベンチ入りしたDF菅原由勢に出場機会は訪れなかった。
ザンクト・パウリは残留争いの直接対決を制し、昇降格プレーオフに回る16位に浮上。ブレーメンは入れ替わりで自動降格圏内の17位に後退した。
ザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマが22日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節ブレーメン戦(○2-1)で加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた。
スタメン出場した藤田は1-1で迎えた後半25分、ペナルティエリア右でDFマノリス・サリアカスのパスを受け、トラップから右足でシュート。ゴール左に決め、昨年夏のシントトロイデン(ベルギー)からの移籍後初得点をマークした。
ザンクト・パウリは残留争いの直接対決を制し、昇降格プレーオフに回る16位に浮上。ブレーメンは入れ替わりで自動降格圏内の17位に後退した。
㊗️パリ五輪の主将が記念すべき初ゴール✅— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 22, 2026
流れるような崩しからマイナスの折り返しを
藤田譲瑠チマがトラップから流し込んだ!
藤田のブンデスリーガ初得点が決勝ゴールに!
ブンデスリーガ第23節
ザンクトパウリ×ブレーメン
DAZN見逃し配信#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/x5ZWUmusfD