[2.22 ブンデスリーガ第23節 ザンクト・パウリ 2-1 ブレーメン]

　ザンクト・パウリのMF藤田譲瑠チマが22日、ホームで行われたブンデスリーガ第23節ブレーメン戦(○2-1)で加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた。

　スタメン出場した藤田は1-1で迎えた後半25分、ペナルティエリア右でDFマノリス・サリアカスのパスを受け、トラップから右足でシュート。ゴール左に決め、昨年夏のシントトロイデン(ベルギー)からの移籍後初得点をマークした。

　藤田は後半42分に途中交代。DF安藤智哉は90分間プレーし、2-1の逃げ切りに貢献した。ベンチスタートのFW原大智は出番なし。ブレーメンではGK長田澪が先発フル出場した一方、ベンチ入りしたDF菅原由勢に出場機会は訪れなかった。

　ザンクト・パウリは残留争いの直接対決を制し、昇降格プレーオフに回る16位に浮上。ブレーメンは入れ替わりで自動降格圏内の17位に後退した。