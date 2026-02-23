㊗️パリ五輪の主将が記念すべき初ゴール✅



流れるような崩しからマイナスの折り返しを

藤田譲瑠チマがトラップから流し込んだ!



藤田のブンデスリーガ初得点が決勝ゴールに!



ブンデスリーガ第23節

ザンクトパウリ×ブレーメン

DAZN見逃し配信#ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/x5ZWUmusfD