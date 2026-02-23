【キーウ＝上地洋実】ロシアの侵略を受けるウクライナが、戦場で使用する兵器の国産化と生産能力向上を進めている。

戦闘が長期化し、米欧の軍事支援が先細りする中、依存を減らす必要があるためだ。ウクライナ製兵器は実戦で性能を実証済みという強みもあり、政府は余剰生産能力のある兵器を輸出に回し、戦費を調達する戦略を描く。

ロシア領内への攻撃強化

闇夜に閃光（せんこう）が走り、白い煙を上げながら飛翔（ひしょう）体が夜空に吸い込まれていった。ウクライナ製の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」の発射光景だ。製造元の防衛企業「ファイア・ポイント」の関係者が２１日、ＳＮＳに動画を投稿した。

ウクライナ軍は同日、フラミンゴでロシア中部の弾道ミサイル製造工場に損傷を与えたと発表した。昨年からロシア領内の軍事拠点や石油関連施設への攻撃を強化している。

フラミンゴの開発は２０２４年中頃に始まり、９か月で完成した。射程は３０００キロ・メートルで、昨夏に初めて実戦での使用が確認された。ファイア・ポイントは、航続距離１６００キロ・メートルの長距離無人機「ＦＰ―１」の開発・製造も手掛ける。最高経営責任者（ＣＥＯ）のイリーナ・テレク氏は「ロシア領内への攻撃の５５％以上が我が社の製品によるものだ」と胸を張る。

国内６０か所以上に生産拠点を分散し、露軍の攻撃を受けても、支障がでないような体制を構築している。

国産６０％、防衛産業は急成長

ウクライナが製造するのはミサイルや無人機だけではない。砲弾や弾薬など、前線で使われる兵器の６０％が国産だ。国内防衛産業は急成長を遂げており、企業数は１０００社に上る。

ウクライナが兵器の国産化に取り組んできたのは、ロシアを過度に刺激することを懸念する米欧が武器供与を渋り、使用も制限してきたためだ。米欧製兵器の使用には許可が必要で、テレク氏は「米欧から作戦の承認が得られずに断念したことが何回もあった」と明かす。

昨年１月に米国で第２次トランプ政権が発足したことも大きな要因だ。米国からの軍事支援が止まり、米国製の兵器や部品を使うことは供給が途絶えるリスクを伴う。フラミンゴには米国製部品を使っておらず、テレク氏は「制約を受けずに安心して使える兵器」の開発が重要だと語る。

「性能実証済み」輸出強みに

業界団体「ウクライナ防衛産業評議会」によると、ウクライナ政府の兵器調達額１３０億ドルに対し、防衛産業全体の兵器生産能力は今や３５０億ドルに達する。

政府は余剰分を輸出に回す準備を進める。ルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記は１２日、国内防衛企業が侵略後初の輸出許可を取得したと明らかにした。ロイター通信によると、数十件が承認された。

ウクライナ製兵器には戦場で性能を実証済みという強みがあり、欧州や中東、アジアの国々から引き合いがある。数十億ドルの売り上げが期待され、政府は輸出税の導入も検討している。

輸出解禁で、企業は新たな兵器の開発資金を確保でき、政府は税収で防空システムなどを調達できるようになる。防衛産業評議会のイーホル・フェディルコ氏は、「輸出で得た利益で軍の兵器や装備品を拡充させる好循環を生み出すことが重要だ」と指摘する。