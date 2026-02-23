「ミラノ・コルティナ五輪・閉会式」（２２日、ベローナ五輪アリーナ）

第２５回冬季オリンピック・ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）に世界遺産のベローナ市街にある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、聖火が消え、１７日間の祭典が閉幕した。フィギュアスケート男子個人、団体で２つの銀メダルを獲得した鍵山優真は、自身のインスタグラムで今大会の秘蔵写真を公開。米国のアンバー・グレンとの自撮り２ショットが反響を呼んだ。

「オリンピックの色々な写真」と題し、りくりゅうペアなど日本選手団との仲良し写真だけでなく、米国のイリア・マリニンやアンバー・グレンと記念撮影したショットも公開。特に「アンバーとのツーショットは新鮮で胸熱です」と反響を呼び、「フィギュアスケーターの国境を超えた絆を感じます」「優真君の演技と人柄に感動してました」「皆さん良いお顔」など多くのコメントが世界中から集まった。

アンバー・グレンは米国選手権で３連覇を果たし、メダル有力候補として臨んだがＳＰでまさかの失速。それでもフリーで驚異的な巻き返しを見せて５位。エキシビションでも優雅なスケーティングを披露した。