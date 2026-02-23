ミュージカル『町田くんの世界』、2年ぶり再演決定 川崎皇輝が主演続投
2024年に初演され、第49回菊田一夫演劇賞（ウォーリー木下の演出に対して）を受賞したミュージカル『町田くんの世界』が、7月7日〜30日に東京・シアタークリエにて再演されることが決まった。町田くん役を川崎皇輝が初演に続いて演じる。※川崎皇輝の「崎」は「たつさき」が正式表記
『町田くんの世界』は、安藤ゆきにより2015年〜2018年に別冊マーガレット（集英社刊）にて連載された累計140万部の人気作。物静かでメガネ。そんな外見とは裏腹に成績は中の下。アナログ人間で不器用…なのに運動神経は見た目どおりの町田くん。そんな町田くんが周りのみんなを変え、みんなに愛されていく新感覚人間ドラマだ。2019年には石井裕也監督、細田佳央太、関水渚の顔合わせで実写映画化もされた。
2024年の初演では、その心温まる原作の世界観を、演出のウォーリー木下・脚本のピンク地底人3号・音楽の和田俊輔が見事なまでに舞台に落とし込み、第49回菊田一夫演劇賞を受賞するなど高評価を得た本作。主演の川崎皇輝は、主人公「町田くん」が持つ純粋で誰にでも等しく優しいキャラクターをまっすぐな歌と演技で表現し、長澤樹も「猪原さん」の感情の揺れ動きを見事に体現し、大好評のうちに幕を下ろした。
2年ぶりの再演となる今回は、川崎、長澤に加え、神里優希・礒部花凜・大月さゆ・浜崎香帆・岩橋大・鶴岡政希と初演を支えた実力派キャストに加え、原田真絢が初出演。さらに、湖月わたる、吉野圭吾と、各界で活躍する豪華キャストがそろった。
ミュージカル『町田くんの世界』は、東京・シアタークリエにて7月7日〜30日上演。
※ウォーリー木下、川崎皇輝、長澤樹のコメントは以下の通り
【ウォーリー木下、川崎皇輝、長澤樹】コメント全文
★演出：ウォーリー木下コメント
おそらく僕の作った今までのミュージカルの中でも、もっとも「ささやかで」もっとも「攻撃的な」作品です。東京の片隅で起こる、町田くんという少しだけ変わった男の子と彼を取り巻く人々の話。あまりにも日常すぎて見過ごされてしまうエピソードの連なりをミュージカルとして立ち上げられたことに、初演時興奮したことを覚えています。僕らはどうやったら人に優しくできるのか。分断していく社会を最も柔らかい鈍器で殴ったような舞台です。この革命的な作品を再演できることの喜びはもちろん、よりたくさんの人に楽しんでもらえるようさらなるパワーアップを目指したいと思います。
★川崎皇輝
これまで出演させていただいた作品の中でも、『町田くんの世界』は僕にとって特別な作品です。再演が決まり、改めて皆さまにお届けできること、そしてもう一度 町田 としてこの世界に戻れることが、本当に、本当に嬉しいです。
2年前の初演の際には、たくさんの温かいご感想をいただきました。皆さまからたくさんの期待のお声を頂いている分、今回さらにパワーアップした舞台をお見せできるよう、精一杯努めます。
前回ご覧になった方も、今回初めてご覧になる方も、ぜひ多くの方に観ていただきたい作品です。劇場でお待ちしております。
★長澤樹
ミュージカル「町田くんの世界」の嬉しいお知らせです。再演をずっと心待ちにしていました。
またこの作品と、「猪原さん」と向き合えることをとても嬉しく思います。
「初演を超える、素敵なミュージカルに！」という想いでひたすらに楽しみながらみんなで新しい「町田くんの世界」を創造していきます！
何度見ても発見がある作品かと思います。
ぜひ何度でも。「町田くんの世界」に会いに来てください！
