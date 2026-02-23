〈あらすじ〉

ノルウェーのオスロで生まれ育ったノーラ・ボルグ（レナーテ・レインスヴェ）と妹のアグネス（インガ・イブスドッテル・リッレオース）。ノーラは舞台俳優として活躍。一方アグネスは夫と9歳の息子と穏やかな生活を送っている。そんな中、病床にあった母が亡くなり、離婚以来音信不通だった父のグスタヴ（ステラン・スカルスガルド）が帰ってくる。

著名な映画監督である彼の目的は、自身にとって15年ぶりの新作映画の主演をノーラに依頼すること。しかし家族を捨てた父を今も許せないノーラは、「お前の作品だ」と差し出された脚本を受け取ろうともしない。するとグスタヴは彼を敬愛するアメリカの人気俳優レイチェル（エル・ファニング）を主役に抜擢。かつてノーラたち姉妹が暮らし、またグスタヴも亡き母との思い出が詰まったオスロの家を舞台に、撮影の準備が進められていく。

〈見どころ〉

見事な脚本！手がけたのは、ヨアキム・トリアー監督の長編劇映画6本すべての脚本を共同執筆したエスキル・フォクト。

映画監督の父が娘のために書いた 代えがたい脚本をめぐる物語

『わたしは最悪。』のヨアキム・トリアー監督がレナーテ・レインスヴェを再び主演に迎え、複雑な父娘の関係を描いた家族ドラマ。昨年のカンヌ国際映画祭で19分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びてグランプリを受賞。本年のアカデミー賞でも作品賞、主演女優賞ほか8部門9ノミネートの話題作。



芝山幹郎（翻訳家）

★★★★☆端正でやや辛気臭い家族ドラマかと思いきや、語りの運動神経が発達しているのに驚いた。テンポやトーンの切り替えが機敏で迅速。S・スカルスガルドの芝居も渋い。敵役の光る映画にハズレなし、という鉄則が証明されている。

斎藤綾子（作家）

★★★★★最も煩わしく苦手な家族間の感傷的な縛りを感じるが、見終わった後には優しくハグされたような温かさに包まれた。居場所のなさ、逃げ場のない孤独から命を絶つことで解放される、死に手招きされるような怖さがあるのに。

森直人（映画評論家）

★★★★★バランスの美徳が極まった一本。ベルイマン映画の影が濃く差すが、巨匠の冷徹さを現代的な優しさへと変換。Netflixの実名登場も芸術と産業の緊張関係をより鮮明にする。ラビ・シフレの名曲がもたらす爽やかな風通しも見事。

洞口依子（女優）

★★★★☆素晴らしい演技とトラウマの入れ子細工的な脚本の偉業。気になったのが血統から逃れられぬあの人々の“家”。フレーム内に存在しながら涙と台詞で抽象化され概念を消している。あの空間からもカタルシスを感じたかった。

今月のゲスト岡本真帆（歌人）

★★★★☆生きることは難しく、思い通りにならない。その「ままならなさ」の中で、大切なものと自分なりに向き合おうとした父の脚本。不器用にぶつかり合う父娘に、生の感情を見た。光と影が美しく、目の演技が心の機微を語る。



おかもとまほ／1989年生まれ、高知県出身。東京と高知の二拠点生活を送りながら、歌人、作家として活躍中。著書に、歌集『水上バス浅草行き』『あかるい花束』、エッセイ集『落雷と祝福』などがある。

INFORMATIONアイコン

『センチメンタル・バリュー』

監督：ヨアキム・トリアー

2025年／ノルウェー／原題：Affeksjonsverdi（英題：SENTIMENTAL VALUE）／133分

2月20日（金）〜

https://gaga.ne.jp/sentvalue_NOROSHI/

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月26日号）