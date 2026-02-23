急逝のLUNA SEA真矢さん、生前最後の投稿に追悼の声あふれる「早すぎます」「絶対に忘れない」「ゆっくり休んでください」
ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。深夜に発表された衝撃の一報に、真矢さんのSNSには追悼の声があふれている。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
インスタグラムへの生前最後の投稿は、昨年11月13日に公開された、闘病中ながらも音楽フェス『LUNATIC FEST.2025』にサプライズ登場した際のもの。同フェスで撮影された集合ショットを添えながら、「この写真を見る度に泣いちゃうな……かわいいかわいいジュンジ。愛するメンバー。そして本気でLUNA SEAを支えてくれるみんな。本当に幸せだよ。ありがとう」とつづり、自身の代役として出演した淳士（SIAM SHADE）やメンバーへの感謝をつづっていた。
この投稿に「真ちゃん、ずっと帰ってくるのを待ってたよ。。。絶対元気になって帰ってくると思ってたよ。。。（中略）今は受け止められないけど、心はいつでも真ちゃんのドラムが鳴ってます。いつもありがとう。大好き。心よりお悔やみ申し上げます」「真矢さん ありがとう」「真矢 沢山のLUNA SEAを本当にありがとう。真矢の事、絶対に忘れないよ」「真矢ありがとう 凄く頑張ったんだよね お疲れ様。生まれてきてくれてありがとう」「復帰を信じていましたが残念です...早すぎます...。明るい真矢さんの頑張っている姿、忘れません。お疲れ様でした。ご冥福をお祈りいたします。ありがとう」「真ちゃんゆっくり休んでください」などの追悼のコメントが、続々と寄せられている。
訃報にあたって、メンバーがコメントを発表。「2020年にステージ4の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、7回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。懸命なリハビリを続け、3月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と伝えた。
続けて「生前、真矢は『また必ず5人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と偲んだ。
なお、葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。また、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定となっている。
