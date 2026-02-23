介護の現場で美容の効果が注目され、美容サービスを導入している施設は急増しています。ケアをした後は、普段は口数が少ない認知症の高齢者にも変化が現れるといいます。自身の介護経験をきっかけにフリーランスでケアを行う、ある女性の挑戦を追いました。

■92歳の女性は「きれい！」と笑顔

高齢者や介護が必要な人向けのネイル・メイク・エステといったケアを行う、後藤舞さん（34）。千葉市の介護施設を訪れ、入居者の紅谷英子さん（92）にネイルケアを始めました。紅谷さんは「きれい！ きれい！」とうれしそうです。

いま、介護の現場で美容の効果が注目されています。株式会社ミライプロジェクトの調べでは、介護現場で美容サービスを取り入れている施設は2021年に39でしたが2025年には536と、この4年間で約13倍に増えています。

■会話も笑顔も少ない利用者に変化

利用者の中には認知症の人もいます。すでに6度目の訪問となる生田愛子さん（89）は、前回のことは覚えていません。普段の生活では1人で過ごすことが多く、会話も笑顔も少ないそうです。

しかしネイルを続けていると、「ほんとだ。きれいですね」と、明るい笑顔を見せてくれました。

■施設長「笑顔を引き出すのは難しい」

日常の様子を見ている、ヒューマンライフケア施設長の西本達也さんは変化を実感しています。

「サービスが終わると覚えてないんですね、やってもらったことを。だけど『爪きれいですね、どうしたんですか？』と聞くと、うれしそうに見ている。その一時でも笑顔を引き出せる、これはすばらしいこと。笑顔を引き出すのが、どれだけ難しいか」

舞さんは「（ケア後の自分を）見た時に気持ちがよみがえったり、昔のことを思い出したりするので」と言います。介護での美容は、心の変化を狙っているといいます。

「私たちがやってることは『きれいにすること』が目的じゃないんで。きれいになってもらったその後に、どういう心の変化がもたらされるか」

「（本人の）変化があって、ご家族にどういう変化があるか。私も今までの経験で、『その後』がいかに大切か身に染みて感じてきたので」

■父と祖父母の介護に携わった17年間

舞さんは17歳の時から17年間にわたって、父と祖父母の介護に携わってきました。がんで亡くなった父の良治さんに始まり、病気で寝たきりだった祖父の明さん、認知症になった祖母の治美さん（要介護5）と、働く母に代わって姉の彩さんと介護を続けました。

そして祖母の介護をする中で、ある気づきがありました。

「スカーフを巻いたりお化粧をしたりすると、昔の記憶がよみがえってくるんですね。おばあちゃんもすごく喜んでくれるし。美容の力ってすごいなって」

「（介護の中で）唯一楽しい部分だったんですよね。お化粧をして喜んでくれる、そのワンシーンが。それが仕事にできるって、めちゃめちゃすばらしいと思って」

忘れることのできない祖母の笑顔。「介護現場で美容の力を生かす仕事をしたい」と思うようになりました。

■まだ軌道に乗らず…営業に回る日々

しかし、介護での美容の効果はあまり知られていません。フリーランスの舞さんは1人で施設を回り、営業する日々です。

ある施設先では「（初回は）コミュニケーションを取りながらマッサージをさせていただいて、2回目でネイルをさせていただいて。どちらも“心のケア”なんですけど」と説明しました。しかし終了後は、「ちょっとうまくいかなかったかな。お話しきれなかった…」。

仕事はまだ軌道に乗りません。不安になる時もあります。そんな時に心の支えになっているのが、3年前に結婚した夫の翔平さん（33）です。

舞さん

「私が泣いて帰っても、なぐさめてくれるんです。やっぱりいいことばかりじゃなくて…」

翔平さん

「今までの経験も生かせるし、やりがいもあるし、応援してる」

すべてはこれからです。

■明るい表情を浮かべる認知症の利用者

ある日舞さんが向かったのは、千葉・船橋市の初めての訪問先です。ハンドマッサージとフェイシャルエステを行います。家族の希望で、認知症の2人もケアを受けることに。

舞さん

「緊張します…。認知症の方だと初回は特に難しいんですけど、心を通わせられたらなと思います」

1人目の澤田さん。普段の生活では、会話でのコミュニケーションは難しいといいます。

舞さんは澤田さんに「ちょっと力抜けてきましたね…」と声を掛けます。話しかけても返事はなく、表情も変わりません。「次はお顔のマッサージしていきますね。大丈夫です、気持ちいいのですごく」「ちょっと冷たくなります。大丈夫ですね…」

すると澤田さんは言葉をつぶやき、表情にも変化が。マッサージを続けると、気持ちいいのか眠ってしまいました。約40分でケアは終了。澤田さんは明るい表情を浮かべています。

施設の職員

「全然違いますよね。いいお顔になりましたよね。笑顔もいっぱい出て」

■メイク道具と鏡の前に座った瞬間…

もう1人はよし子さん。認知症で普段は会話でのコミュニケ―ションが難しいといいます。ところが舞さんが用意したメイク道具と鏡の前に座った瞬間、喜びの表情を浮かべました。

「今日はお顔のエステをしますね」。舞さんがマッサージを始めると、表情もほころびます。舞さんがパックを落とそうとした時でした。よし子さんは「これ、これ。トントン、ペッペッペッペッ…」と話しました。お化粧をしていた時のことを思い出したようです。

最後に鏡を見ると、よし子さんは「きれいになった」と笑顔を咲かせました。普段あまり話さないよし子さんが、言葉で伝えてくれました。施設の職員も「あらー、つやつや！ ステキになった！ よかったね、よし子さん」と迎えます。

■舞さん「めちゃめちゃうれしかった」

よし子さんのケアを終えた舞さんは、涙を浮かべてこう言いました。

「最後の一言が、めちゃめちゃうれしかったです。あまり言葉を、単語でもおっしゃらない方だったので。『きれいになった』っていうその言葉が…一番うれしかったです。その一言が大事だと思うので。きっと何か思い出されて、出た一言だと思うので」

介護の現場で笑顔を作り出す。舞さんの挑戦はまだ始まったばかりです。

（2月19日『news every.』より）