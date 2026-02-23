【難読漢字】食べ物当て「茗荷餅」　岐阜県の郷土菓子です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「茗荷餅」という漢字を読めますか。貝の一種です。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：みょうがぼち

茗荷餅は、岐阜県（おもに美濃地方中西部〜西部）に伝わる郷土菓子で、一般に「みょうがぼち」と読まれます。

岐阜では、小麦粉で作る“餅状の菓子”を「ぼち」という呼び方が古くから残っており、茗荷餅もその地域の呼び方のなかで自然に「みょうがぼち」と呼ばれてきました。

現在では和菓子屋で売られる季節菓子として知られていますが、もともとは農家が田植えの合間に食べる素朴な「おやつ」でした。その名残から、販売時期はいまでも5月下旬から7月上旬頃に限られることが多く、岐阜では「みょうがぼちが並び始めると夏が来た」と感じる人も少なくありません。

生地は小麦粉を練ったもので、その中にそら豆の餡を包み、茗荷の葉で巻いて蒸しあげます。

茗荷の葉は香りが強すぎず、餡の素朴な甘さを邪魔しない程度に、ほのかな風味を添えてくれます。葉に包まれた餅を取り出すと、涼やかな香りがふわりと立ち上る。盛夏に口に運べば、その清々しさがいっそう心地よく感じられます。

名前の由来は、茗荷の葉を使っていることにあります。

茗荷の葉には香りづけだけでなく、防腐の役割もあったと考えられています。昔は保存料がなかったため、葉の香りや抗菌作用を利用して餅を包むのは先人の知恵だったのです。

