トランプ大統領の私邸「マール・ア・ラーゴ」＝2022年9月、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images

（CNN）米シークレットサービス（大統領警護隊）は22日、フロリダ州にあるドナルド・トランプ大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」の敷地内に不法侵入した男を射殺したと発表した。大統領夫妻は当時、首都ワシントンのホワイトハウスにいた。

当局によると、現地時間の22日午前1時半ごろ、20代前半の白人の男がマール・ア・ラーゴの警備区域に侵入し、警護隊員やパームビーチ郡保安官事務所の警官らに射殺された。リック・ブラッドショー保安官は同日の記者会見で、男は散弾銃とガソリン缶を所持していたようだと述べた。

男は北門から職員が外へ出た隙に敷地内へ侵入し、20〜30メートルほど進んだところで警備員に見つかった。

ブラッドショー保安官によると、警官と警護隊員が所持品を捨てるよう命じたところ、男はガソリン缶を捨て、「散弾銃を持ち上げて発砲姿勢」を取ったという。

警官と警護隊員は男に向けて発砲し、男は現場で死亡が確認された。警官らはボディーカメラを装着していたと保安官は話している。

捜査当局によると、男はノースカロライナ州在住で、母親が14日に行方不明届を出していた。

捜査は米連邦捜査局（FBI）が主導し、証拠を集めて背後関係や動機などを調べている。

警官や警護隊員にけがはなかった。

今回の事件にかかわった警護隊員は、規定に従い、捜査が行われる間は休職扱いとなる。

トランプ大統領は冬の間、マール・ア・ラーゴで週末を過ごすことが多い。しかしこの日は21日に州知事らを招いた夕食会があり、ホワイトハウスにいた。