¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÆü·¨°«¡¡ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Æü·¨°«¡Ê£²£³¡áÊ¡²¬¡Ë¸åÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½²ÝÂê¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡Àû²óÎÏ¤¬¤Ê¤µ²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡£°®¤Ã¤Æ²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥ì¥Ð¡¼¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àû²óÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¹Ô¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿µ½Å¤Ë¡¢»Õ¾¢¤ÎÅÏÊÕ¹À»Ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Áá¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¿Í¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤Þ¤À£´¡¢£µ¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤Î¤ß
¡¡Æü·¨¡¡£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¤À¤È¼«Ê¬¤Î³°¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¤À¤±¤É¡¢£´¥³¡¼¥¹¤È¤«¤À¤È¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤«¤é°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢£Ó¤Î¸«¤¨Êý¤âÀû²ó¤Î¸«¤¨Êý¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë£´¡¢£µ¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡£µ¤«£¶¤Ç¤¹¤Í¡££´¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ð¡¼¤òÍî¤È¤·²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢£µ¹æÄú¤Î°ú¤ÇÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢£´¥³¡¼¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÁá¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤è¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ó´ó¤ê¤Î¥Ú¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£à¿¤Ó¤Îá¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡£Â£±¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½®·ô¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££³Ç¯¸å¤Ë¤Ï£Áµé¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ô¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ô¤°¡á¶¯¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥¹¤Ç¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡¿Í¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿åÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£¼¡¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥Ú¥é¤È¤«Àû²ó¤È¤«¥ì¡¼¥¹¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¹¡£º®¹çÀï¤Ç¤â½÷»ÒÀï¤Ç¤âÅ¸¼¨¤Ç£±¸Ä¤Ç¤âÀÖ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä¾Àþ¤È¤«¤Ï¥Õ¥ëÈï¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê²È¤Î¼þ¤ê¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡Ä¡£²È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ñÌ£¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡Î¹¹Ô¤È±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÆÃµ»¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤«¤â¡£ÊÔ¤ßÊª¤È¤«¤Ïº£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤âÆÀ°Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«¿æ¤â¤¹¤ë¤Î¤ÇÎÁÍý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤Ï¥¿¥ì¤«¤éºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ãç¤¬¤¤¤¤Æ±´ü¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡ÀÖ¾¾ºé¹á¡¢ÀÐÂ¼ÆüÆàÆá¡¢¿ÛË¬ÎèÆà¤È¤«¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ½Äê¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊËÆî·±Îý¤Î»þ¤ÏÁ°Çñ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ï
¡¡Æü·¨¡¡²È¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥½¡¼¥×¤È¤«¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢²½¾ÑÉÊ¤È¤«¤òÆÃÊÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤«¤â¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë£±Æü¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¿å¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡¡Æü·¨¡¡º£¤Ï½®·ô¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª