¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ë¤è¤ëÂçÊªÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬¡Ö¶âËþÊä¶¯¡×¡ÖÍð³Í¡×¡ÖÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢°¤Î¡©¡¡Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎàÊý¸þÅ¾´¹á¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤é¤ÈÇË³Ê¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎµåÃÄ¤È¤ÎÀïÎÏ³Êº¹¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤È¤Ê¤ê¡¢»õ»ß¤á¤Î¤Ê¤¤à±Ä¶ÈÅØÎÏá¤¬µå³¦Á´ÂÎ¤Ç»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æ³Æþ¤ò¤á¤°¤ëÏ«»È¸ò¾Ä¤Î¶ÛÄ¥¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤È·ÀÌó¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤½¤Î·è°Õ¤òÎ¢ÉÕ¤±¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¡Ê»Ù½Ð°ÕÍß¤¬¡Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Åö½é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÀ¤¬¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÀ¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤ª¤½¤é¤¯£±£°Ç¯¡¢£±£µÇ¯¡¢£²£°Ç¯¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢»Ù½Ð½¬´·¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¸å¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ù½Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þ´ü¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÃ«¤ä¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»Ù½Ð¿å½à¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬Âç¤¤ÊÂÉÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£