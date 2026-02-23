１７日に５６歳で亡くなったロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩（４７）が２３日、自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。

ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー真矢さんは１７日午後６時１６分、死去した。２３日未明、バンドの公式サイトなど報告された。なお、葬儀・告別式は近親者のみで済ませたという。真矢さんは、２０２０年にステージ４の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、闘病していた。

石黒と真矢さんは２０００年５月に結婚。石黒は同年１１月に第１子女児を出産。０２年９月に第２子女児、０４年８月、第３子男児を出産している。

この日、石黒はインスタグラムに「真矢を応援して下さった皆様へ」と題した文章を掲載。

「２０２６年２月１７日午後６時１６分 主人であるＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と報告。「本人は３月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。５年９か月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と真矢さんの闘病と自身の思いを振り返った。

また、「昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『ＬＵＮＡ ＳＥＡを絶対に止めないでほしい』

という事でした。どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するＬＵＮＡ ＳＥＡを走り続けるＬＵＮＡ ＳＥＡを応援よろしくお願い致します」と、真矢さんの願いを伝え、最後に「私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。どうか温かく見守っていただけると幸いです」と記した。