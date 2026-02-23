人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」（ルナシー）のドラマー真矢さんが２月１７日に５６歳で亡くなっていたことが発表された。

元ＢＬＩＺＡＲＤ、ＲＩＤＥＲ ＣＨＩＰＳのベーシストの寺沢功一は「大変なショックを受けています。ＬＵＮＡ ＳＥＡが２０００年に終幕したあと『真矢組』という名前で一緒にルナシーのコピーバンドで全国ツアーをやったり、あの頃よく飲んだし遊んでたんです。いろいろな思い出があります。また何か一緒にできたらと考えていたので、とても残念です。ご冥福をお祈りします」と語った。

元ＺＩＧＧＹのドラマー大山正篤は「また後輩が先に旅立ちました。ＺＩＧＧＹで横浜のライブハウスに出演時、アマチュア時代のＬＵＮＡ ＳＥＡメンバーが全員で見に来てくれたというエピソードを思い出します。彼は間違いなく日本のトップドラマーでした。どうぞ安らかに」と述べた。

ＡＵＲＡのボーカリストＲＥＤＺは「ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢くん、マジ早すぎるって。ビックリです。ただただご冥福をお祈り申し上げます」とコメントした。

若い頃から、社交的で、六本木のロックバーで野口五郎、シャ乱Ｑはたけとセッションして、レッドツェッペリン楽曲を演奏するなど、サービス精神旺盛な人だった。