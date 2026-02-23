毛穴*フォーカスの美容液が新登場♡肌質別ダブルケアセラム誕生

繰り返す毛穴悩みの“ループ”に終止符を。ｐｄｃの毛穴*フォーカスが、半年の構想を経てリブランディングし、肌質に合わせて選べる美容液2種を発売します。皮脂による目立ちや詰まり、乾燥によるハリ不足など、複雑化する悩みに寄り添う新アプローチ。自分に合った1本で、理想の素肌を目指してみませんか♡

脂性肌向けAZの実力

『毛穴フォーカスダブルケアセラムAZ』は、皮脂が気になる方に向けた美容液。アゼライン酸11％とグリシルグリシン1％(整肌成分)を配合し、皮脂や角質に着目してなめらかな肌へ整えます。

さらに整肌成分グリチルリチン酸2K、保湿成分コラーゲン、3種のセラミド、ヒアルロン酸も配合。

さらっとしたジェルテクスチャーでべたつきにくく、ティーツリーの香り。無着色、アルコールフリー、パラベンフリー、鉱物油フリー。

販売価格：1,700円(税込1,870円)

化粧水後、適量(1cm程度)をなじませて使用します。

内容量：25g

乾燥肌向けRTの魅力

『毛穴フォーカスダブルケアセラムRT』は、乾燥による毛穴目立ちに着目。3種のレチノール0.3％(ハリつや成分)とグリシルグリシン1％を配合し、ハリとつやをサポートします。

整肌成分ツボクサ発酵エキス、保湿成分コラーゲン、3種のセラミド、ヒアルロン酸、PDRNも配合。

トロっと密着する濃密ジェルで、無香料、合成着色料フリー、アルコールフリー、パラベンフリー、鉱物油フリー。

販売価格：1,800円(税込1,980円)

化粧水後、適量(1cm程度)をなじませて使用します。

内容量：25g

ライン使いで毛穴ケア強化

同日2026年3月16日(月)一般発売として、『毛穴フォーカスメルトクレンジングオイル』(140mL/1,980円(税込1,800円))、『毛穴フォーカスVCVC3ディープポイントウォッシュ』(30g/1,250円(税込1,375円))も展開。

肌質に合わせた美容液とともに、クレンジングや洗顔までトータルで取り入れることで、より健やかな毛穴レス印象へ導きます。

*乾燥によって毛穴の目立つ肌

*¹乾燥によって毛穴の目立つ肌にうるおいを与える

*²３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ(保湿成分)

*³レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、パルミチン酸レチノール

*⁴レチノール

*⁵レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、パルミチン酸レチノール、レチノール(ハリつや成分)

*⁶セラミドＥＯＰ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ(保湿成分)

*⁷DNA‐Na

わたしに合う1本で脱ループ♡

毛穴悩みは人それぞれ違うからこそ、肌質に合わせて選べる美容液が心強い存在に。さらっと整えるAZか、しっとり満たすRTか。自分の今の肌と向き合いながら、ループからの脱却を目指してみてください。

毎日のケアが前向きな時間へと変わるはずです♪