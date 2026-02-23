＜0歳から勝負！？＞子育て相談会で出会った社交的なママ友。定期的に会う関係になり？【前編まんが】
私（ハルカ）は、現在育児休業中。夫と生後3か月の息子・カンタとの3人暮らしをしています。最近ようやく赤ちゃんのいる生活に慣れてきました。けれど初めての出産はすべてが未知の世界。毎日必死で育児をしてきたような気がします。発達速度なども心配でした。ちょっとしたことでも、気になりはじめるとどんどん不安が膨らんでいきます。そこで私は、市が開催している子育て相談会に行ってみることにしました。
私は目を細めながら息子を見つめます。
私は息子をうつぶせに寝かせました。首を上げる運動をさせようとしたのです。しかし息子はイヤだったのか、苦しそうに泣き出してしまいました。
私は慌てて息子を抱き上げました。
もしかして発達に何か問題があるのかも……そう思うと、いてもたってもいられなくなります。息子を抱きしめながら部屋の中をさまよっていると、以前訪問に来てくれた保健師さんが置いていったチラシが目に留まります。
まだ児童館や子育て広場のようなところに行ったことはありませんでした。なので同じくらいの子どもをもつママと接する機会はほとんどなかったのですが……。意を決して、私は子育て相談会に申し込んだのでした。
会場には、小さな赤ちゃんを連れた20名ほどのママたちが集まっていました。
初めての育児は、すべてのことが未知数で毎日がいっぱいいっぱいでした。
そんな中で行った子育て相談会で、私は息子の発達について相談することもできず、ただ周りの子たちの成長ぶりをまざまざと見せつけられたような気になってしまったのです。
落ち込んだ私に話しかけてきてくれたナオミさんは、私にとって初めてできたママ友でした。明るくハキハキとしているナオミさんと、その息子のレイくん。それから私たちは定期的に会うようになったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
