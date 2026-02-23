つんく♂、LUNA SEA真矢さん訃報に悲痛「同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」
音楽プロデューサーのつんく♂（57）が23日、自身のXを更新。ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、追悼のコメントを発表した。真矢さんは2月17日午後6時16分に亡くなった。56歳だった。
【写真】真矢さんの妻・石黒彩がコメント
つんく♂は「この度の突然の悲報に驚きを隠せません」と心境を吐露。「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」とつづった。
さらに「どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます」と在りし日の姿を振り返り、「心より、ご冥福をお祈りいたします。ありがとう、真矢」と結んだ。
真矢さんはLUNA SEAのドラマーとして長年にわたり活躍。音楽シーンをともに歩んできた仲間からも、悲しみの声が広がっている。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
