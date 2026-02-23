脱・指示待ち人間！評価を上げるモノの言い方とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

自分で考えて方法を提案する

【ACTION 報告】指示待ち人間にならずに評価を上げるモノの言い方「このやり方でどうでしょう？」

ビジネスの世界では、自分からは動こうとせず、細かなことまで指示されないとやらない「指示待ち人間」がいます。仕事を頼まれても、「何からやればいいですか？」「どうやってやればいいですか？」と、こと細かに聞いてきて、言われたことしかやらない人です。上司からすれば「そのぐらい自分で判断しろ」と言いたくなるに違いありません。

もちろん、会社員であれば上司の指示に従って動くのは当然です。しかし、あまりに自分から動かない人は、評価はされないでしょう。

そんなときに有効なのは、「このやり方でよろしいでしょうか？」というように、自分で案を出して、上司に確認しながら仕事をこなしていくやり方です。これであれば、こちら側のやる気も示せますし、間違いも少なくなります。上司側としても、「この部分はこっちのやり方にしてくれ」と、追加の指示が出しやすくなるでしょう。そしてなにより、こうすることによって、「考えながら仕事をする」という習慣を身につけることができます。

やり方を提案して承認を得たら、仕事の過程で状況を細かく報告しましょう。「◯◯については、予定通り進めています」「××は、先方からの回答待ちです」という具合。そうしておけば、何かあったときに、「俺は聞いてない」などと言われることもなく、責任を回避することができます。

また、体調不良などの不意なアクシデントがあった場合に、スムーズに他の人に引き継ぐことができるという利点もあります。

こまめな報告と提案が重要

よくない仕事のやり方

指示を待ち、逐一確認をすると、「それくらい自分で判断しろ」と言われてしまう。

→一方、報告をせずに独断で進めるのもＮＧ

よい仕事のやり方

自分の頭で考えて、案を提示して了解を得る。

→やる気を示すことができるとともに、間違いも減り、評価も上がる

こまめに報告することの重要性

上司と共有することで、トラブルがあったときの責任を回避できる 体調不良などで休んでも、仕事を進めてもらえる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話』著：五百田達成