勝負において最も重要な「スパイ」が行っている5つの仕事とは？【孫氏の兵法】

勝負において最も重要な「スパイ」が行っている5つの仕事とは？

勝負において情報の大切さは語り尽くすことができない

スパイには五つの種類がある。敵国への潜入を繰り返すのを生間、敵国の民間人を手づるにするのを因間、敵国の官吏を手づるにするのを内間、敵国のスパイを手づるにするのを反間、虚偽の情報をつかませるのを死間と呼ぶ。君主や指揮官はスパイと親密になり、報酬も厚あつくしなければならない。単身で命がけの工作に従事するのであるから、それくらいして当然なのである。スパイのもたらす情報が戦争の勝敗、全軍の運命を決定づけるものでもあるのだから。

敵国の内情を知らないまま戦争に突入すれば、たちまち進退に窮する。敵がどこに防衛線を築いているか、どこで飲み水と飼い葉を確保できるか、内応する城はないかなど、スパイからの情報もなしには何一つ作戦がうまく運ばないからである。

君主や指揮官が俊敏な思考力の持ち主でなければスパイを有効活用することができず、彼らに思いやりを示さなければ、スパイを忠実に働かせることはできない。

現代のスパイは産業スパイがメインであるが、これは不法行為、犯罪である。産業スパイは、自分でも気づかないうちに働いてしまう場合もあるから、自省を怠ってはならない。情報は、常に表と裏に注意して使う必要がある。それこそスパイのような思考力で。

