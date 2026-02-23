副作用の心配なし！薬剤師が教える「降圧薬と同じ効果の食材」とは？【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

副作用の心配なし！薬剤師が教える「降圧薬と同じ効果の食材」とは？

自然の降圧薬はスーパーで買う

者のなかで「薬を減らしたい」「いずれは薬を卒業したい」という方は、降圧薬と同じ成分をもつ食材を食生活に取り入れてみてはいかがですか。製薬の原点は自然素材がもつ有効成分からつくること。ですから食品が薬の代わりになるのは当然のことなのです。紹介するのは一例ですが、スーパーやコンビニなどで買えるものばかり。副作用の心配がなく、安全で安心なのも利点です。

まず紹介するのは「お酢」。酢の主成分である酢酸には、血圧を上げるホルモンを穏やかに抑制する働きがあります。これは多用される降圧薬の「ＡＲＢ」と同じ作用で、１日に大さじ１杯のお酢を飲むだけでも効果が期待できます。クエン酸を含むレモンやグレープフルーツ、梅干しも同じ効能をもつので、上手に活用してください。

次は血管拡張作用のある「カルシウム拮抗薬」に代わるショウガです。ショウガを加熱するとジンゲロールという成分がショウガオールに変化。この成分が血管を広げて血圧降下を助けます。豚肉の生姜焼き、魚の煮物やスープなどに使ってみては。

３つ目の「利尿薬」はコーヒーや紅茶、緑茶で代用できます。コーヒーや緑茶、紅茶に含まれるカフェインには、優れた利尿効果が認められているからです。食後に緑茶やコーヒーを飲む習慣のある方は、何気なく実践していることがすでに高血圧対策になっています。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』