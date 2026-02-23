「毒婦」とは悪知恵に長け、人に害を与えるような女性を指す言葉だが、なぜか人を引き付ける妖しい引力がある。明治から昭和の頃、日本では多数の「毒婦」が報じられ、小説や映画の題材になることも多々あった。いまも頻繁に語られる阿部定のその1人だ。では、他の面々は？ 「週刊新潮」のバックナンバーから「毒婦史」を紐解く。

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」2009年11月26日号「09年版 日本の毒婦130年」を再編集しました。文中の役職、年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

【写真】目が離せない…明治の毒婦「高橋お伝」を演じた「大物女優」

谷中に建つ「お礼の石碑」

谷中霊園は川上音二郎、渋沢栄一、鏑木清方、横山大観、上田敏など歴史上の人物が数多く眠っていることで知られる。そんな霊園の中で一際目立つ墓がある。

谷中霊園に建立された「高橋お傳」碑

墓石にはこう刻まれている。〈高橋お傳の墓〉そう、“毒婦”の代名詞となった高橋お伝の墓である。正岡子規は、「猫の塚お伝の塚や木下闇（こしたやみ）」と詠んでいるが、実際に納骨されているわけではないので、碑と呼ぶべきものである。

明治14年、三回忌の折に建立された。世話人は仮名垣魯文。『高橋阿伝夜叉譚』の著者である。墓の裏に刻まれた寄附者には、歌舞伎の守田勘彌、尾上菊五郎、市川左團次、落語の三遊亭圓朝、三遊亭圓生などの名も見える。

「お伝の芝居を打って当たったので、その御礼として建てた、と聞いています」（谷中の郷土史家・加藤勝丕氏）

いずれにせよ、その名を今に残すお伝とはどんな女性だったのだろうか。

婿養子の病死で人生一変

〈浅草蔵前片町の丸竹といふ旅人宿にて一人の男を殺した女〉（読売新聞明治9年9月12日付）

と、報じられた古着屋・後藤吉蔵殺しのお伝は、嘉永4（1851）年、上州下牧村（現在の群馬県利根郡みなかみ町）の農家で生まれた。幼い時、高橋家に養女に出され、長じて波之助という男を婿養子にとった。ところが、波之助が病に罹る。

明治2年、2人は上京する。薬代や生活費を捻出するため、お伝は旅館や料理屋で働くが、同5年、波之助は病死した。そこからお伝の人生は一変する。絹商人・小沢伊兵衛の妾になり、神田仲町で同棲を始めたが、その一方で、ブローカーまがいの小川市太郎を情夫にしたり、とそれまでと違う顔を見せ始める。

他人から金を借りては市太郎に貢いだが、すぐに首が回らなくなる。窮したお伝は、一計を案じる。知り合いの古着屋・後藤吉蔵を呼び出し、金を奪おうと考えたのだ。

首を落とされた後に解剖

吉蔵とお伝の2人は蔵前の旅館丸竹に宿泊する。

〈兼て用意の髪剃を逆手に持ち吉蔵の上へ乗ッ掛り物をも言はず吉蔵の咽へ突き立て声を揚げると蒲団にて口を押へ二たび三たび抉り廻し漸く息絶たる……〉（東京日日新聞明治9年9月13日付）

だが、吉蔵の財布には11円しか入っていなかった。

お伝の逮捕は、明治9年9月9日。同12年1月31日東京裁判所は、斬罪の判決を下した。その日のうちに、市ヶ谷監獄内の刑場に引き出され、山田浅右衛門の手で首を落とされたが、話はそこで終わらない。遺骸は浅草の警視第五病院に運ばれ、解剖されたのである。局部は抉り取られ、ホルマリン漬の標本にされた。現在も東大に保存されているといわれているが、「お答えできません」（東大医学部）とのこと。

明治期、お伝への関心は長く持ち続けられ、〈吉蔵・お伝惨劇の宿丸竹の主人の家に奇形のチン生まれる 牡牝両体に分れ手足は八本耳四つ〉（読売新聞明治23年10月7日付）といった因縁話も盛んに報じられた。

新橋芸者の転落劇

1人殺しただけのお伝が“毒婦”と呼ばれたのは、芝居や講談で、関係した男を次々に殺す女に仕立てられたからだが、もう一人、“明治を代表する毒婦”といえば、元新橋芸者・花井お梅である。川口松太郎の『明治一代女』のモデルとしても有名である。

〈浜町の血騒ぎ〉（読売新聞・明治20年6月11日付）と報じられた箱屋峯吉殺しの花井お梅は、千葉・佐倉藩の元下級武士・花井専之助の娘として生まれた。9歳の頃、お梅は日本橋の置屋に売られる。15歳になると柳橋で初めてお座敷に出て、22歳の時、新橋に移った。

芸者として成功し、明治20年5月に、24歳で浜町に待合茶屋「酔月楼」を開業する。店の名義人は父・専之助にしたが、これが事件のキッカケになる。店の経営を巡り、専之助とお梅が対立し、お梅は店を飛び出した。

お梅は箱屋として峯吉という男を雇っていた。箱屋とは三味線を運んだり、着物の着付けを手伝ったりする使用人のことである。その峯吉を自分の味方だと信用していたが、他所でお梅の陰口を叩いているのを知る。お梅は逆上した。呼び出すと、峯吉はあろうことかお梅に言い寄るのである。

〈私しに随へ、私しの言ふことを聞けば仲裁してやると言ひました〉（読売新聞・明治20年11月20日付）

自分と関係を持てば、専之助との間を取り持ってやる、という。だが、ことは思わぬ展開になる。お梅の懐には何かことが起きた時のために出刃包丁が入っていた。

傍聴席には講釈師がズラリ

〈夫（それ）から二言三言争ひたる末峯吉は私しの右の肩先を突きましたから私しは尻餅をつき右の手で出刃を取り逆手に持ッて横に払ひました（当たったのは）向ふ腹だと思ひます〉（読売新聞・明治20年11月20日付）

峯吉は死に、お梅は自首したが、世間は元芸者の犯行に騒然となる。裁判では、お梅を一目見ようと、2000人もの群衆が集まった。傍聴席には講釈師がズラリと並んだ。事件を高座に掛ければ、客が集まる。こと請け合いだったからである。

しかし、なぜ、人々はお梅を“毒婦”と呼び、騒ぎ立てたのだろうか。

「花井お梅は芸者としてエリート街道を走っていた女性です。話題になったのは、芸者だったからでしょう。当時の芸者は今の女優のような存在でしたからね」

とは『日本の女殺人犯101』の著者でノンフィクション作家の日高恒太朗氏。お梅に無期徒刑の判決が下ったが、40歳の時、特赦で出獄した。その後、汁粉屋やレストランを開いたものの失敗。役者として、峯吉殺しの芝居で巡業したりしたが、54歳で病死した。

墓は、東京・港区西麻布の長谷寺にある。

「お墓はご親族がキチンと管理されています。毎年3月のお彼岸の頃、お墓参りにも来ています」（長谷寺関係者）

＊＊＊

「死刑にしないでね」――第2回【「死刑にしないでね」カネと“自分”を報酬に殺人依頼…3人の命を奪った毒婦は女性の死刑執行「戦後第1号」】では、3人を毒殺した「熊本の毒婦」、旅館乗っ取りのため経営者夫妻を手にかけた小林カウのエピソードを紹介する。

デイリー新潮編集部