テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、東京スカイツリーで２２日夜にエレベーター１台が緊急停止し２０人が閉じ込められたことを報じた。深夜２時過ぎに全員が救出された。

午後８時２０分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と通報があり、地上約３０メートルで急停止し、子どもを含む男女２０人が取り残された。約６時間後の２３日午前２時ごろ、全員が救助された。けが人や体調不良を訴える人はいなかった。警視庁が詳しい原因を調べている。

番組では、東京スカイツリーが２３日は臨時休業することを報じた。原因は調査中で、エレベーターの総点検を行うとしている。

臨時休業を受けて司会の羽鳥慎一アナウンサーは「３連休ということです。今日スカイツリー、お出かけしようという計画されていた方もいらっしゃると思います。今日は、スカイツリー点検のためお休みということになります」と伝えていた。さらに「お出かけ予定していた方、お気をつけください」と呼びかけていた。