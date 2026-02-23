ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。

IZAMは「真矢さん…また元気な御姿を見られる事を毎日、祈り願っていました。早すぎますよ…

今、知って…とても胸が苦しくて辛いです」と悲痛の心境を吐露した。

デビュー時のエピソードも紹介。92年メジャーデビューのLUNA SEAの後輩となるIZAMは「ボクらが1996年に事務所に入ることになり一番初めにご挨拶をさせていただき、お仕事までご一緒させていただきました。そして、1997年8月27日 SHAZNAのメジャーデビュー日を迎えた0:00丁度に、大阪でお祝いしてくださったり本当にデビューまでの日々は、真矢さんの優しさに救われた日々の連続でした」と振り返りながら「本当に本当に沢山…沢山…心からありがとうございました」と感謝した。

IZAMは「真矢さんの魂が乗ったビートは唯一無二です。そして、これからもLUNA SEAという神のような存在はボクらの中で生き続けます」とあらためて敬意を示しながら「どうか安らかにお休みください。真矢さんからいただいた愛情を胸にちっちゃな後輩として、SHAZNA頑張ります！！！いつかまたお愛出来ることになると思いますが、その時はまた笑顔で『お〜、IZAMぅ〜』と言って迎えてくださいね。御冥福をお祈り致します」と呼びかけた。