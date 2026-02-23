「椎骨動脈解離」の原因とは？ 首のポキポキや整体で発症するリスクと3つの注意点を医師が解説

椎骨動脈解離の発症には、交通事故やスポーツでの外傷といった明確な誘因がある場合から、日常的な動作の中で自然に発症する場合まで、さまざまな要因が関与しています。首への強い衝撃や過度な動き、血管壁自体の脆弱性、結合組織疾患などの基礎疾患の存在など、複数の要素が組み合わさって発症リスクが高まります。ここでは、椎骨動脈解離を引き起こす主な原因について、外傷性のものと血管の構造的な問題の両面から解説します。

監修医師：

鮫島 哲朗（医師）

椎骨動脈解離を引き起こす原因

脳神経外科東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【経歴】平成2年3月宮崎医科大学（現宮崎大学）卒業平成2年6月宮崎医科大学（現宮崎大学）脳神経外科入局平成3年4月九州大学救急部研修（厚生省研修プログラム）平成14年4月Duke University Medical Center, USAUniversity of Torino , Italy平成22年2月NTT東日本関東病院脳神経外科主任医長平成25年4月浜松医科大学脳神経外科准教授令和6年10月東京逓信病院脳神経外科部長脳腫瘍頭蓋底外科センター長【専門・資格】脳腫瘍頭蓋底腫瘍困難な脳外科手術等医学博士日本脳神経外科学会 専門医・指導医日本脳卒中学会 専門医

椎骨動脈解離の発症には、さまざまな要因が関与していると考えられています。外傷性のものから、明確な誘因なく自然に発症するものまで、その要因は多岐にわたります。

外傷や首の過度な動きによる発症

椎骨動脈解離の原因として、交通事故や転倒、スポーツ中の衝突など、首に強い衝撃が加わった際に椎骨動脈が損傷を受けることで発症するケースは少なくありません。特にむち打ち損傷と呼ばれる首の急激な前後の動きによって、椎骨動脈に過度な伸展力がかかり、血管壁が裂けることが知られています。

首を大きく回す動作など、首の過度な動きや、特定の姿勢が要因となることもあります。これらの動作によって、首を通る椎骨動脈が圧迫されたり、過度に引き伸ばされたりすることで、血管壁に損傷が生じる可能性があるのです。

カイロプラクティックや整体での首の施術後に発症したケースも報告されています。首の痛みや頭痛がある場合には、施術を受ける前に医療機関を受診し、適切な診断を受けましょう。自己判断での施術は避け、症状の原因を明らかにしたうえで、適切な治療を選択することが重要です。

血管の脆弱性と先天的要因

明確な外傷や誘因がなく、日常的な動作の中で椎骨動脈解離が発症するケースも報告されています。このような場合、血管壁自体に脆弱性があることが背景にあると考えられています。血管壁は複数の層から構成されていますが、その構造に先天的な弱さがあると、わずかな刺激でも解離が生じやすくなります。

結合組織疾患と呼ばれる一群の疾患では、血管壁を構成するコラーゲンやエラスチンなどの蛋白質に異常があることが知られています。エーラス・ダンロス症候群やマルファン症候群などの疾患では、血管解離のリスクが高いことが報告されています。これらの疾患がある場合には、予防的な管理や定期的な検査が特に重要となります。

家族内で血管解離を繰り返すケースがあることから、何らかの遺伝的な素因が関与している可能性も考えられます。また、若年者や女性に発症が多い傾向も報告されており、ホルモンなどの要因が血管壁の脆弱性に影響を与えている可能性も示唆されています。

まとめ

椎骨動脈解離は、突然の頭痛や首の痛みといった見過ごしやすい症状から始まることも多い疾患です。初期症状を正確に認識し、速やかに医療機関を受診することで、重篤な合併症を予防できる可能性が高まります。適切な治療により多くの方が回復されていますが、再発予防のためには長期的な管理が欠かせません。血圧コントロール、ストレス管理、定期的な画像検査など、継続的な取り組みが重要です。気になる症状がある場合には、早めに神経内科や脳神経外科を受診し、専門医の診察を受けることをおすすめします。

参考文献

日本脳卒中学会 - 脳卒中治療ガイドライン2021

国立循環器病研究センター - 椎骨動脈解離について

厚生労働省 - 脳卒中の予防と治療