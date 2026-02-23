ミレーナ装着で性行為に違和感はある？ 交換頻度や『月経過多』への効果を解説
ミレーナは避妊だけでなく、生理トラブルの改善にも使われますが、「性行為に影響は？」「何年ごとに交換？」「何歳まで使える？」など疑問も多いもの。にへいファミリークリニック千葉の林先生が、その実態を丁寧に解説します。
※2025年10月取材。
監修医師：
林 博美（にへいファミリークリニック千葉）
東京女子医科大学医学部卒業。東京医療センター 初期臨床研修、総合母子保健センター愛育病院 産婦人科、帝京大学医学部附属溝口病院 産婦人科、国立成育医療研究センター 不妊診療科を経て現職。愛育病院 産婦人科非常勤医師。日本産科婦人科学会 専門医。
性行為に影響する？
編集部
ミレーナを入れると性行為に影響はありますか？
林先生
基本的に性行為への影響はほとんどありません。ミレーナは子宮の奥に装着されるため、外から触れられることはなく、挿入中に違和感を覚えることもまれです。また、ミレーナには抜去用の細い糸が付いていますが、万が一、性行為中にパートナーがこの糸に触れても不自然に感じません。
編集部
違和感はほとんどないのですね。
林先生
はい。仮にパートナーがしっくりこなかったとしても、糸を短くカットするなどして対処することは可能です。困ったことがあれば、いつでも医師に相談してください。
編集部
性欲やホルモンバランスに影響はありますか？
林先生
ミレーナが放出する「黄体ホルモン」は子宮内に局所的に作用するため、全身のホルモンバランスへの影響はごくわずかです。ピルのように全身にホルモンが巡ることがなく、性欲や気分への変化も少ないとされています。
編集部
性交時に痛みが出ることはありますか？
林先生
挿入直後は子宮が刺激に敏感になるため、一時的に下腹部痛を感じることがありますが、通常は数日で落ち着きます。ミレーナを使用しているからといって、特別な痛みが出ることはありません。
編集部
ミレーナを挿入した後、不正出血が続くこともあると聞きました。
林先生
挿入後1～3カ月は、ホルモン変化や子宮内の反応により少量の出血が見られることがあります。多くの場合一時的ですが、出血がおさまるまでは感染リスクを考慮し、性行為を控える方がよいでしょう。
使用に年齢は関係する？ 交換頻度は？
編集部
ミレーナの使用に年齢制限はありますか？
林先生
明確な制限はなく、一般的には20代から閉経前まで幅広い世代で使用可能です。月経過多やPMS（月経前症候群）の改善、避妊、さらには閉経移行期の出血コントロールなど、さまざまな悩みに対して使用する女性が多く見られます。
編集部
どのくらいの期間使えるのですか？
林先生
ミレーナの効果は、およそ5年間持続します。5年を過ぎるとホルモンの放出量が減るため、再装着（交換）が必要です。
編集部
出産経験がなくても挿入できますか？
林先生
生理があれば可能です。ただし、子宮頸部（けいぶ）が狭い場合は、困難なこともあります。生理周期や子宮の状態を確認し、最も適したタイミングにおこなうことが大切です。挿入するなら、痛みを感じにくい生理中や生理後を選ぶとよいでしょう。
どんなときに使用をやめるのか？
編集部
ミレーナをやめるのは、どんな理由が多いですか？
林先生
最も多い理由はライフステージの変化です。妊娠を希望するようになったときや、閉経を迎えたときに取り外す人が多いですね。また、不正出血や違和感などの副作用が続く場合、ほかの治療法へ切り替えることもあります。
編集部
不正出血が続くときは、何をしたらよいでしょうか？
林先生
装着後はホルモンの影響で不正出血が起こりやすいものの、多くの場合自然に落ち着きます。半年以上続く場合や出血量が増える場合は、位置ずれや感染の可能性もあるため、受診をおすすめします。
編集部
違和感や腹痛があるときの対策法を教えてください。
林先生
軽い下腹部痛や鈍痛は一時的な反応ですが、強い痛みや発熱、悪臭を伴うおりものがある場合は、感染や脱出の可能性があります。該当する場合は、無理せず早めに受診するようにしましょう。
編集部
取り外しには、どれくらい時間がかかるのでしょうか？ また、痛みはありますか？
林先生
取り外しは外来でおこなわれ、数分で終わる簡単な処置です。痛みはほとんどなく、再装着も同時におこなえます。やめた直後から妊娠可能な状態に戻るため、避妊をしたい人はタイミングに注意しましょう。
編集部
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
林先生
ミレーナのメリットは、女性が自分のライフステージや妊娠のタイミングを主体的に選べるということ。避妊効果が高く、性行為にもほとんど影響がありません。ただし、妊娠は防げても性感染症は防げないため、定期的に検査を受けたり、コンドームを使用したりすることも忘れないようにしましょう。
編集部まとめ
自分の体と人生を自分でコントロールするために、避妊の選択肢を知ることはとても大切です。ミレーナは、ライフステージに合わせて選択できる安心な方法の一つ。性感染症の予防も忘れずに、自分に合った方法を選択しましょう。
