「別の男と連絡した」から40代彼女を殺害…鬼畜20代男が裁判へ「強い執着と統制欲求」【韓国】

年上の交際女性が他の男性と連絡したという理由で性犯罪を働き、無差別的に暴行した末に殺害した疑いを受けている20代の男が裁判にかけられた。

2月20日、法曹界によると、春川（チュンチョン）地方検察庁・原州（ウォンジュ）支庁・刑事2部（シン・ヨンサム部長検事）は、強盗殺人および類似強姦殺人の疑いを受けている20代の男A氏を、前日に拘束起訴した。

A氏は1月23〜24日、江原道（カンウォンド）原州市に位置する自宅で、恋人である40代の女性B氏を無差別に暴行した後、1時間以上放置して脳出血（外傷性硬膜下出血）で死亡させた疑いを受けている。犯行の過程で罰金名目でB氏から20万ウォン（日本円＝約2万円）を強奪し、類似強姦した疑いも併せてかけられている。

検察は傷害致死の疑いで拘束送致されたA氏の事件について補完捜査を実施し、A氏が罰金名目の金品を強奪した状況と、類似強姦を働いた状況を実記で確認した。

デジタルフォレンジックで犯行当時の録音ファイルを分析する過程で、強盗および類似強姦の状況を捉え、A氏が本人の無差別的な暴行によりB氏が意識を失うと、「脳出血」「瞳孔の動き」などを携帯電話で検索するなど、B氏の死亡の可能性を予見しながらも放置して実際に死亡に至らしめた状況も掴み取った。

このほかにも、検察はA氏を対象に統合心理分析を進行し、「被害者に対する強い執着と統制欲求」を主な殺害動機と判断、再犯の危険性が高いと見て電子装置（足輪）の付着命令まで請求した。

検察は「事件の送致後、科学捜査技法を動員した忠実な補完捜査を通じて、被告人が被害者を残酷に暴行して殺害し、その過程で反倫理的な強盗および性犯罪まで犯したという事件の全貌を明らかにした」とし、「今後も検察は送致事件を忠実に検討し、綿密な補完捜査を実施して、事件の実体を究明することに最善を尽くす」と強調した。

