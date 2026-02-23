「鳥肌立ったわ」「芸術やん…」W杯２大会出場の元韓国代表MFが８年ぶりJ復帰弾！ 圧巻の“壁抜き”FKに称賛の声「技術は未だに衰えず」

「鳥肌立ったわ」「芸術やん…」W杯２大会出場の元韓国代表MFが８年ぶりJ復帰弾！ 圧巻の“壁抜き”FKに称賛の声「技術は未だに衰えず」