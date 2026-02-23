「鳥肌立ったわ」「芸術やん…」W杯２大会出場の元韓国代表MFが８年ぶりJ復帰弾！ 圧巻の“壁抜き”FKに称賛の声「技術は未だに衰えず」
36歳のベテランが、Jの舞台で再び輝きを放った。
カターレ富山は２月22日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節で徳島ヴォルティスと対戦し、３−１で勝利。この一戦で決勝点となる鮮烈なゴールを挙げたのが、元韓国代表MFのチョン・ウヨンだ。
１−１で迎えた79分。ペナルティエリア手前で得たFKのキッカーを務めたチョン・ウヨンは、助走から右足を一閃。強烈なグラウンダーのシュートは壁のわずかな隙間を射抜き、そのままゴール中央へと突き刺さった。
今季、母国の蔚山HD FCから完全移籍で富山に加入。かつてヴィッセル神戸に在籍していた2018年以来、８年ぶりのJリーグ復帰となったが、その復帰後初ゴールが値千金のFK弾となった。
韓国代表としては2018年ロシア大会、2022年カタール大会と２度のW杯に出場した実績を誇る実力者の一撃に、SNS上では「何回見てもイイ 最高」「キックの精度が高過ぎ」「壁の間通すの神すぎる…」「完璧なFKだった！」「これは芸術やん… 鳥肌立ったわ〜」「技術は未だに衰えず」と絶賛の声が相次いだ。
８年ぶりのJ復帰弾。経験と技術が凝縮されたスーパーFKが、富山に大きな勝点３をもたらした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】壁の隙間を射抜く一撃！チョン・ウヨンの直接FK弾！
