卓球のWTTシンガポールスマッシュ2026女子シングルス1回戦で、世界ランキング11位の橋本帆乃香が同37位の中国の覃予萱（チン・ユーシュエン）に3-0で勝利した。

22日の試合で覃に勝利した橋本はベスト32に進出。次戦は同26位のルーマニアのセーチと対戦する。

話題になっているのは橋本と覃の対戦成績。24〜26年に5度対戦しているが、3-0、3-0、4-0、3-0、3-0といずれも橋本がストレートで勝利しており、覃は1ゲームも奪うことができていない。

中国のSNSで複数のブロガーがこれを取り上げると、ネットユーザーからは「ハゲ（0点あるいは0ゲーム）だな」「キノコ（覃の愛称）はやっぱり勝てなかった」「予想通り」「キノコがみじん切りにされた」「キノコはまたゼロ。これで（橋本と）5戦して（ゲームカウントが）16-0だ」「悲惨すぎる」「これだけ対戦して1ゲームも奪えないって逆にすごいわ」「橋本はキノコが超えられない大きな山だ」「香姉さん（橋本のこと）がすごすぎる」「たぶん一生橋本には勝てないだろうな」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）