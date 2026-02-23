ソファーで寛ぐ妹に前足でチョイチョイとちょっかいをかける姉猫さん。怒りそうで怒らない妹にドキドキしながら…。その一部始終が可愛すぎると注目を集めています。投稿は、記事執筆時点で2.4万件以上のいいね件数を記録し「好きすぎてって感じがします」「シッポが物語ってる」との声が寄せられています。

【動画：『妹にかまってほしいネコ』→ちょっかいをかけ続けた結果…『可愛すぎる展開』】

前足で口元ばかり…

Instagramアカウント「hanatubamomo」に投稿されたのは、遊んであげたい姉猫ツバキさんと、寛ぎたい妹猫ナデシコさんの様子です。この日、妹ナデシコさんがソファーでくつろいでいたといいます。目の前には…。

ツバキ姉さんが堂々と座っていたとか。のんびり寛ぎたいナデシコさんでしたが、そうはさせてくれないようです。何度も何度も『ソフト猫パンチ』をお見舞いするツバキさん。そしてなぜか口元を集中攻撃！

感情が見え隠れ

とっても優しいパンチですが、ちょっと煩わしそう。ナデシコさんは、口元をソフトにパンチされるたびに口を開けて抵抗！それは「やめてにゃ」と言っているようです。しかし、ツバキさんは逆にそれが面白いようで…。

「もっと口を開けてにゃ！」と言わんばかりに楽しんでいる様子だったとか。小さな小さな抵抗は逆効果だったようです。ふとナデシコさんの尻尾を見ると…小さくパタパタと動いていたとか。そしてどんどん速度が増して…！

妹が好きすぎる

これは…イライラしてる！？それでも我慢し続けるナデシコさんの様子にやっと遊んでもらえないことを理解した様子のツバキさん。それならば！と『イチャイチャモード』にシフトチェンジし…ナデシコさんの顔を舐めはじめたとか。

眠そうなナデシコさんは、ゆっくり休ませて欲しいという気持ちがだだ漏れだったといいます。ですが、そんな気持ちはお構いなし！『イチャイチャモード』続行！それほどまでに妹愛に溢れているツバキさんなのでした。

投稿には、「ソフトタッチが最高です…！」「なんやろ～、いろいろさわりまくって、お姉ちゃんの方が偉いんやで！アピールかな⁇」「仕掛けて楽しくじゃれたかった？♡けど、耐えてたから、仲良しのなめなめに変更♡かわいい～」「好きすぎてって感じがします」「沸点の確認。愛情の確認。シッポは何やら語ってますが」「触ると口が開くのが面白いのかしら～」といったコメントがたくさん寄せられています。

この他にも、Instagramアカウント「hanatubamomo」には、ツバキさんとナデシコさんを含めた４姉妹の猫さんたちの日々の様子がたくさん投稿されています。日常茶飯事の２匹のじゃれ合いの様子も見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hanatubamomo」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。