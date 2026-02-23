人間だけでなく、猫にも“お風呂好き派”と“お風呂嫌い派”がいるようです。今回話題を集めたのは、お風呂に入った猫ちゃんが全力で「NO」を訴えるワンシーンでした。投稿はXで11万表示・1万いいね、リポスト600件超えの反響を呼び、「嫌そうな顔もたまらない」といった声も寄せられています。

【写真：『お風呂』に入れられた猫→大きな声で鳴きだして…『猛抗議の様子』が可愛すぎる】

お風呂が苦手な猫・とわちゃん

Xアカウント『とわちゃん』に登場するのは、長毛種の猫・とわちゃん。ふわふわの毛並みと、美しい三毛模様が自慢の女の子です。

実はとわちゃん、お風呂に入るのが少し苦手。それでも、お尻が汚れてしまったときなどは、飼い主さんにきれいにしてもらっているそうです。

そんなある日の入浴中のこと。浴槽の中にいたとわちゃんが、まるで“猛抗議”しているかのように大きな声で鳴き出したのだとか。

「お風呂イヤ～ッ！」という飼い主さんのアテレコがぴったりはまるほど、全力で「NO」を訴えていたそうです。

真剣な本にゃんには申し訳ないですが…怒ったお顔も、思わず頬がゆるんでしまう可愛さでした。

浴槽の中で“激おこ”姿が話題

浴槽から猛抗議するとわちゃんの姿は、多くの人に「怒ってるけどかわいい」という印象を残したようです。「嫌そうな顔がたまらない」「ニャンで、こんニャ事するのよ！って声が聞こえそう」といった声が寄せられたほか、「案外気持ち良いにゃ」という見守るような声も見受けられました。

“激おこ”顔で話題を集めたとわちゃんですが、きっとシャンプー後にはふわふわの毛並みを取り戻し、ご機嫌も直してくれることでしょう。

普段は甘えん坊なとわちゃんでした

普段はとっても甘えん坊だというとわちゃん。飼い主さんがお風呂に入っている間は寂しくなり、お風呂のドアの前でずっと待っているのだとか。

飼い主さんがお風呂からあがると、今度はお膝の上で甘えてくるそう。日頃から大切にされていることが伝わってくる、微笑ましいエピソードです。

そんな愛らしいとわちゃんの日々の暮らしは、Xアカウント『とわちゃん』で楽しむことができます。

とわちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「とわちゃん」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。