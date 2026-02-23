オーストリア１部のザルツブルクやドイツ１部のレバークーゼンなど欧州の強豪クラブで監督をつとめ、現在はＪリーグのグローバルフットボールアドバイザーをつとめるロジャー・シュミット氏（５８）がスポーツ報知の取材に応じ、日本サッカーのさらなる発展に向けた提言を行った。監督時代は才能ある若手を積極的に起用し、数々のタイトルも獲得してきたロジャー氏。日本サッカーの潜在能力を高く評価する世界的指導者が、若手起用のための施策など、具体案まで踏み込んで語った。（取材・構成＝金川誉）

〈１〉多角的に理解

―日本サッカー、Ｊリーグの印象は？

「（昨年１０月の就任から）数か月が経ち、Ｊリーグを中心に２０試合以上を視察してきました。私の中での全体像はかなりクリアになっています。試合を見るだけでなく、実際に各クラブを訪問し、スポーツスポーティングダイレクター（ＳＤ）や監督、コーチ陣とも対話を重ねてきました。アカデミーの現状にも触れ、日本のサッカーを多角的に理解できてきたと感じています」

―現場で感じたことは。

「非常にポジティブな印象です。スタジアムは常に活気があり、ピッチの質、環境面には感銘を受けています。さらにレフェリーの質も素晴らしい。私はこれまで５か国で監督をしてきましたが、これほど審判が安定している国は珍しい。多くの国では試合数が増えるとレフェリングの質の維持が難しくなりますが、Ｊリーグの審判は試合を適切にコントロールし、主役になりすぎることなく選手をプレーに集中させている。これは素晴らしい発見でした」

―日本のレフェリーについて、欧州の監督が高い評価を下す意見は珍しい。

「欧州では審判が話題の中心（批判の対象）になってしまうことが多い。しかし、日本のレフェリーは悪目立ちせず、正しい形で機能している。日本の文化が影響しているのかもしれません。先日ＡＣＬＥも観戦しましたが、そこでのレフェリングと比較しても、Ｊリーグの審判がいかに優れているかを感じました」

―日本では若い年代の指導も。選手にどんな印象を受けているか。

「Ｕ―１６Jリーグ選抜の国内合宿や、イングランドでのＵ―１８Ｊリーグ選抜を見て感じたのは、基本技術の高さです。パス、トラップの技術だけでなく、プレッシャーを受けた中での判断力も優れている。また過度に深刻な表情というより、楽しさや幸せをかみしめてプレーしている姿は印象的です。選手たちはチームスポーツであることを理解し、その一人としてプレーする自覚を持っていることは、非常にポジティブな点です。若い選手には、この姿勢を持ち続ける一方、自分の特別な武器を持つことを、もっと意識してほしい。例で挙げると、（ＰＳＶ時代に指導した）フランクフルトの堂安律です。右サイドから『ここで持てば必ず何かが起きる、点が取れる』という再現性のある得点を続けていますよね」

―欧州では１６〜１８歳からトップで活躍する選手も多い。Ｊリーグも出てきてはいるが、いまだベテラン優先のチームも多い。その現状をどう見ているか？

「これは非常に重要なトピックです。日本の若手の質が足りないわけではありません。背景には、経験を重視してベテランを使うことが『一般的』とされる文化的な壁があるのかもしれません。若手の起用が、ファンの間でも、強くは望まれていないのかもしれません。しかし、出場機会は年齢ではなく、純粋なクオリティとインパクトをどのくらい残せるかという、『競争』で決まるべきです。欧州では１０代の抜てきは日常的な光景なので、その原則が働きやすい。日本には、それが足りないのかもしれません。ただ欧州は、まだ若手選手が（肉体的や精神的に）もろい時期に積極的に起用しすぎるところもあって、それが日本とより対照的に見える理由とも言えます」

〈２〉常に情報共有

―日本でも若手が積極的に起用されるためには？

「Ｊリーグのスカッド（選手数）は多すぎます。（１クラブ）３５〜４０名も抱えていては、若手の出場機会が少なくなる。欧州では育成のコンセプトがあるクラブは、意図して人数を減らしている。例えばバイエルン。ある時点では、全体を２５人、そのうちＧＫ４人、フィールドプレーヤーを１７名程度に絞り、残り（４枠）をアカデミーの選手で担っていました。そのスカッドで、３、４つの大会を戦うのです。あえて人数を減らすことで、今活躍しているＦＷカールのように、１７歳の特別な才能が出てきた時に、起用できる余地を作り出しています」

―監督時代には、レバークーゼンではＦＷハバーツや１８歳のＭＦユリアン・ブラント（ともにドイツ代表）を１７歳で抜てき。他のクラブでも、積極的に若手を起用してきた。若手を起用する際に意識していたことは。

「闇雲に使うわけではありません。練習で自分の目で見て『特別な才能』だと確信した時です。欧州ではアカデミーとトップの橋渡し役が、常に情報を共有しています。特別な若手をケアしていく方法など、育成を重視する施策が当たり前になっています。また、クラブ生え抜きのデビューは、ファンや街のアイデンティティと結びつく点でも、とても重要です。例えば私がいた（ポルトガル１部）ベンフィカでは、アカデミー出身選手がデビューした時にサポーターがつくりだしてくれる雰囲気は、すごいものがありました。自分たちのクラブが育てた若手が、トップチームでプレーする瞬間をすごく大事にしていて、喜びます。それが価値となり、選手が活躍すれば（他クラブへの）売却につながり、クラブが潤います。選手の質を高め、クラブのアイデンティティにつなげ、売却するまでをセットで考えると、日本も欧州のような形で機能すると考えています」

―日本では、クラブや監督は試合に勝利することにはこだわるが、若手を育てて売る「売却益」への意識が薄いと見える。監督時代のあなたは、そこまで意識していたのか。

「もちろんです。それは私の大きなタスクのひとつでした。例えばベンフィカでは（元ポルトガル代表のレジェンド）ルイ・コスタ会長から『優勝』『モダンなフットボールをみせること』そして『若手育成と売却益』の３つをタスクとして依頼されました。選手を育て、売却益を確保していかないと、クラブは消滅してしまう、とはっきりと言われました。そのため、私はそのタスクを引き受けるに当たって、当時３９名いた選手を２０名まで減らしてほしいとリクエストし、実現してもらいました。その結果、（アルゼンチン代表ＭＦで現チェルシーの）エンソ・フェルナンデスのような若い才能が出場する余地が生まれ、２０２２年カタールＷ杯での大活躍もあって（チェルシーへ移籍し）、１億２１００万ユーロ（当時のレートで約１６９億円。当時プレミア最高額）という巨額の移籍金をもたらすことができた。厳密に言えば、私は選手を売ることを目的にしていたわけではなく、選手を育てることに喜びや興味を抱いていたので、それができたという側面もあります。しかし、それがクラブの経営を支えることも理解しています」

〈３〉１０代に希望

―日本サッカーがさらなるステップへ進むためには。

「Ｊリーグには欧州にもっと近づけるポテンシャルがあります。必要なのはマーケットバリュー（市場価値）を高めるエコシステムです。若手が国内で台頭し、２０億、３０億円規模の移籍金で海外へ羽ばたく例が増えれば、その資金でスタジアムの建設、インフラ投資、アカデミー強化、そして選手の給与引き上げが可能になります。そうなれば、有望な若手をあと数年長く国内に留めることもできるはずです」

―日本の１６〜１８歳にその価値はあるか。

「すでにトップでやれるクオリティはある選手はいます。私は、１８歳ですぐに選手を売れ、と言いたいわけではありません。若い選手をトップチームで定着させ、２１〜２２歳まで活躍させてから『３０００万ユーロ（約４８億円）級』の価値で送り出せれば理想的です。これは監督一人の仕事ではなく、会長、経営陣、ＳＤ、ユース責任者が一体となって取り組むべきプロジェクトです」

◆ロジャー・シュミット １９６７年３月１３日、ドイツ生まれ。５８歳。選手としてはドイツ下部リーグでプレーし、２００４年にデールブリュックＳＣで選手兼監督として指導者キャリアをスタート。１２年からザルツブルク、レバークーゼン、中国１部北京国安、オランダ１部ＰＳＶ、ベンフィカと名門クラブを指揮。ザルツブルクで国内２冠、レバークーゼンでは欧州ＣＬベスト１６入り、ベンフィカでリーグ優勝とＣＬ８強入り。昨年１０月にＪリーグの現職に就任。

ＪリーグＳＤ育成専門プログラム開催

Ｊリーグは３月に「Ｊ．ＬＥＡＧＵＥ スポーティングダイレクタープログラム ｐａｒｔｎｅｒｅｄ ｗｉｔｈ Ｔｈｅ ＵＥＦＡ Ａｃａｄｅｍｙ」を開催する。これはＵＥＦＡ（欧州サッカー連盟）アカデミーと連携してJリーグが開発した、スポーティングダイレクター（ＳＤ）を体系的に育成する専門オリジナルプログラムで、Ｊクラブの競争力を底上げし、世界基準のフットボールマネジメントと意思決定ができる人材を育てることが目的となる。

近年、クラブの成否を左右する要職としてＳＤの役割は重要性を増しており、補強や育成戦略、財務、移籍交渉まで担う高度な専門性が求められている。今回の取り組みは、欧州最前線の実務と理論を日本で直接学ぶ機会となる。プログラムはリアル開催とオンラインを組み合わせた全５回（計６０時間）。対象はＪクラブ所属の強化部門責任者・担当者や、プロサッカークラブの運営・強化に関心がある人材となる。

講師にはレバークーゼンのケルド・ボーディンゴー氏ら総勢20名を超える、欧州で実績を持つ現役のスポーティングダイレクターを中心とするクラブ幹部が登壇。具体的な成功事例や欧州の最前線で培われた知見を共有し、実践的な判断力と交渉力を養う。受講料は１６５万円、定員３０人。国際競争力向上を見据え、Ｊリーグは強化部門の高度化・専門化を本格化させる。

取材後記 ロジャー氏の言葉で驚いたのが、監督時代は選手の売却益をチームにもたらすことを「タスクの一つでした」と言い切ったことだ。Ｊリーグでは、各監督は選手を育てることは強く意識する。しかし、売却で利益をもたらすことまでが自分の仕事、と言い切る監督を、今まで聞いたことはなかった。

２５年に川崎からトットナムに移籍したＤＦ高井幸大の移籍金が約１０億円に到達するなど評価は高まりつつある。ただ、世界を見れば、Ｊリーグでトップの売上額を誇る浦和の１０２億円（２４年度）と同等か、それ以上の金額を、選手一人の移籍が稼ぎ出す例もある。

競争、取引の相手は国内だけではない。世界中のクラブと選手獲得で争う。Ｊクラブが経済的な面で競争力を高めていくためには、移籍金収入を増やすことは必須。ロジャー氏が語るように経営陣だけでなく、監督、そしてファンもその必要性を理解していく必要がある。（サッカー担当・金川 誉）