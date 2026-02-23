女優・深田恭子の最新姿に注目が集まった。

深田は２１日放送のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」（土曜・午後３時）の３５周年スペシャルに出演した。大阪でのバラエティー収録は初という。ポニーテールヘア、肩が出たデザインの白ブラウス、黒のロングスカート姿でスタジオに登場した。

芸能履歴書のパネルで「４３歳」と紹介されると、「ここ消しましょうよ」と年齢の表示を隠す場面も。それでも若々しくキュートな姿にネットは「世界一可愛い」「深田恭子さん、久し振りに見た！」「可愛すぎる」「深キョンはずっと美しいままだね」「めちゃくちゃ綺麗」「久しぶりに元気で可愛い笑顔が見られて嬉しいです」「神々しい」「ずっとキレイ」「深田恭子（４３）？？まじかいな」「４３でこんなに可愛いの羨ましい」「４０何歳とか言っていて驚く 高校生役出来る若さ」とほれぼれしていた。

番組では父は都庁に勤務し、広報をしていたことがデビューのきっかけになったと説明。放送後は父とのレアな親子ショットをインスタグラムにアップし、「絵になる」「ステキ」と反響を呼んだ。