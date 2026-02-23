川崎皇輝主演ミュージカル『町田くんの世界』再演決定「さらにパワーアップした舞台を」【コメント全文】
2024年に初演されたミュージカル『町田くんの世界』が、7月7日から30日まで東京・シアタークリエにて再演されることが23日、発表された。主演はジュニアの川崎皇輝（※崎＝たつさき）が続投する。
『町田くんの世界』は、安藤ゆき氏により2015年から18年に『別冊マーガレット』（集英社刊）で連載された累計140万部の人気作。物静かでメガネという外見とは裏腹に成績は中の下で、アナログ人間で不器用なのに運動神経は見た目どおりの“町田くん”が、まわりのみんなを変え、みんなに愛されていく新感覚人間ドラマとなっている。
1993年に劇団☆世界一団（現：Sunday）を結成し、デジタル技術とアナログな演劇技巧を融合させた演出で、東京2020パラリンピック開会式やミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』のほか、幅広いジャンルを手がける実力と柔軟性を備えた演出家・ウォーリー木下氏が演出を担当する。初演時には、本作品で『第49回菊田一夫演劇賞』を受賞した。
主演を続投する川崎は、初演時には主人公“町田くん”が持つ純粋で誰にでも等しく優しいキャラクターをまっすぐな歌と演技で表現し大好評を博した。ヒロインの猪原奈々役も、映画『愛のゆくえ』で『第34回日本映画批評家大賞』新人女優賞を受賞した長澤樹が続投する。また、神里優希、礒部花凜、大月さゆ、浜崎香帆、岩橋大、鶴岡政希という初演を支えた実力派キャストに加え、原田真絢が初出演。加えて、湖月わたる、吉野圭吾と、各界で活躍する豪華キャストがそろった。
【コメント全文】
■ウォーリー木下氏（演出）
おそらく僕の作った今までのミュージカルの中でも、もっとも「ささやかで」もっとも「攻撃的な」作品です。東京の片隅で起こる、町田くんという少しだけ変わった男の子と彼を取り巻く人々の話。あまりにも日常すぎて見過ごされてしまうエピソードの連なりをミュージカルとして立ち上げられたことに、初演時興奮したことを覚えています。僕らはどうやったら人に優しくできるのか。分断していく社会を最も柔らかい鈍器で殴ったような舞台です。この革命的な作品を再演できることの喜びはもちろん、よりたくさんの人に楽しんでもらえるようさらなるパワーアップを目指したいと思います。
■川崎皇輝（※崎＝たつさき）
これまで出演させていただいた作品の中でも、『町田くんの世界』は僕にとって特別な作品です。再演が決まり、改めて皆さまにお届けできること、そしてもう一度町田としてこの世界に戻れることが、本当に、本当にうれしいです。
2年前の初演の際には、たくさんの温かいご感想をいただきました。皆さまからたくさんの期待のお声をいただいている分、今回さらにパワーアップした舞台をお見せできるよう、精いっぱい努めます。
前回ご覧になった方も、今回初めてご覧になる方も、ぜひ多くの方に観ていただきたい作品です。劇場でお待ちしております。
■長澤樹
ミュージカル『町田くんの世界』のうれしいお知らせです。再演をずっと心待ちにしていました。またこの作品と、「猪原さん」と向き合えることをとてもうれしく思います。
「初演を超える、素敵なミュージカルに！」という想いでひたすらに楽しみながらみんなで新しい「町田くんの世界」を創造していきます！何度見ても発見がある作品かと思います。ぜひ何度でも。『町田くんの世界』に会いに来てください！
