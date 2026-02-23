ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんが１７日に亡くなったことが２２日、公式サイトで発表された。５６歳の若さだった。大腸がんの他、昨年は脳腫瘍であることも公表。闘病を続けていた。

真矢さんの訃報に、芸能界の仲間達も続々追悼。つんく♂はＸで「この度の突然の悲報に驚きを隠せません。三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏で合った同士としての悔しさ、寂しさでいっぱいです。どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんできます。心よりご冥福をお祈りいたします。ありがとう、真矢」と投稿。

つるの剛士も「自分のカバーアルバムで快くドラムを引き受けてくださったり、ＴＶ番組でバンドを組ませていただくなど、真矢さんには本当にお世話になりました。あまりに突然の訃報、信じられませんが真矢さんのご冥福を心よりお祈りいたします」。

武井壮は「真矢さんゆっくり休んで下さい。一緒にゴルフできて楽しかったです。またいつか」と投稿。氣志團の綾小路翔も「真矢ＦＯＲＥＶＥＲ ＦＯＲＥＶＥＲ真矢」と追悼した。

西川貴教も昨年１１月に真矢が投稿した「ありがとう」のメッセージに「あの日、このメッセージにあえて返信しなかったのは、ちゃんと次会った時、元気な姿でこの言葉を聞きたかったから。少し遅くなったけど、『こちらこそ、ありがとう』」と天国の真矢さんにメッセージを送った。