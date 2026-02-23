モデルの滝沢眞規子が、夫との結婚25周年を迎えたことを報告し、夫婦の歴史や記念写真にまつわる意外な舞台裏を明かした。

【映像】タキマキの銀婚式の夫婦写真

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストに元AAAの伊藤千晃と元欅坂46の今泉佑唯を迎え、ママたちが本音を語り合う企画が展開された。番組冒頭、峯岸から銀婚式のお祝いを贈られた滝沢は、25周年という節目に「名前がつくとちょっと老夫婦感が出ちゃう」とはにかみつつも、夫との歩みを振り返った。

結婚生活について滝沢は「あっという間だった。出会ったのがついこの間のことのよう。全部覚えている」と語り、スタジオを驚かせた。近藤が「子育てをしていると昨日の記憶すらなくなる」と多忙な日常を吐露すると、滝沢は「そういう時もあるけれど、また（記憶が）戻ってくるんだよね」と持論を展開。夫婦の絆が時間を経て再び出会った頃のような感覚に巡る様子を表現した。

番組では、滝沢夫妻が車内で大きな花束を抱える2ショット写真も公開された。近藤が「さらっと車の中での写真というのがいい」と絶賛したが、滝沢は「さらっとしてるみたいだけど、これテイク20くらいだから」と告白。自身のほうれい線を気にして何度も撮り直したという、美へのこだわりと微笑ましい努力を明かし、スタジオは大きな笑いに包まれた。